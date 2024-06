Chá poderoso para quem está gripado e com nariz entupido

Nada como a natureza para ajudar no combate direto a esse vírus tão comum

Magno Oliver - 21 de junho de 2024

(Foto: Captura de Tela/Instagram/Tamyliimaa)

Existem muitos remédios caseiros que ajudam a amenizar os sintomas das gripes e resfriados que acometem todo mundo. Afinal, basta apenas o clima dar uma mudada e as temperaturas baixarem, que os problemas respiratórios surgem.

Assim, os chás com alimentos e plantas são facilmente encontrados no nosso cotidiano e são remédios potentes para o combate desses tão inconvenientes vírus.

Dessa forma, um vídeo com uma dica caseira para ajudar bebês resfriados viralizou nas redes sociais e trouxe um chazinho para ajudar quem está nessa situação.

Além de serem naturais, os chás possuem propriedades analgésicas e anti-inflamatórias que ajudam a aliviar os sintomas típicos e o desconforto nasal que sentimos.

Diante disso, o perfil no Instagram da criadora de conteúdos e dicas caseiras @Tamylimaa viralizou nas redes sociais com uma dica de chá que vai salvar aqueles que estão sofrendo com o nariz entupido.

Vamos para os ingredientes:

– Algumas folhas de acerola;

– 2 laranjas cortadas em rodelas e com casca;

– 1 colher de mel (indicado apenas para bebês maiores de 02 anos).

Como preparar o chá

O primeiro passo é colocar as folhas e as laranjas em uma panela, colocar água para ferver e tampar. Depois, é só esperar esfriar e coar a mistura.

Em seguida, basta colocar no copo ou um recipiente à sua escolha e tomar. O chá não fica amargo, mas se preferir, o canal dá a dica de colocar uma colher de mel para adoçar.

Assim, confira o vídeo completo com a receita do cházinho caseiro:

