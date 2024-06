Conhecida por arrastar multidões, drag queen internacional anuncia show de stand-up em Goiânia

Novidade foi compartilha pela própria artista por meio do Instagram

Gabriella Pinheiro - 21 de junho de 2024

Drag Queen Bianca Del Rio confirma show em Goiânia. (Foto: Divulgação)

Um dos maiores nomes da comunidade LGBTQIA+ internacional e considerada pelo The New York Times como “a Joan Rivers do mundo drag”, a drag queen estadunidense Bianca Del Rio anunciou uma série de shows no Brasil do stand-up “Dead Inside”. Por sorte, Goiânia é uma das cidades incluídas na rota.

A novidade foi compartilhada pela própria artista na última quinta-feira (20) por meio de uma postagem publicada no perfil oficial dela no Instagram.

De acordo com o informativo, o evento está previsto para acontecer no dia 05 de novembro no Teatro do Sesi Goiânia, que fica na Avenida João Leite. A abertura dos portões será às 20h e a apresentação começará às 21h.

Os ingressos já estão à venda e podem ser obtidos, de forma online, por meio do site Sympla. Os valores variam entre R$ 140 até R$ 400, a depender do setor.

Conhecida por arrastar multidões e lotar casas de espetáculos como a Wembley Arena, em Londres, e o Carnegie Hall, em Nova Iorque, Bianca alcançou fama após ter vencido o reality show “RuPaul’s Drag Race” – é a moda.

Além de Goiânia, no Brasil, ela também anunciou shows em Recife, Fortaleza, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba.