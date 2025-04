Lugares para aproveitar o friozinho em Aparecida de Goiânia

Cidade é repleta de opções para quem busca aproveitar os dias mais gélidos comendo bem

Thiago Alonso - 23 de abril de 2025

Pamonhadas são uma reconhecida tradição goiana (Foto: Divulgação)

Com temperaturas amenas atingindo Aparecida de Goiânia, muitas pessoas costumam ‘ajustar’ a rotina para curtir o friozinho: seja em casa, debaixo de um cobertor, seja conhecendo lugares novos e com comidas quentinhas.

Para esta última atividade não faltam opções, uma vez que a cidade reserva uma variedade de estabelecimentos, podendo atender todos os tipos de gostos.

A Quitandeira

Para quem procura algo mais aconchegante, A Quitandeira (@quitanderiaalimentos), localizada estrategicamente na Vila Brasília, é o lugar ideal. Com um espaço agradável e uma decoração acolhedora, o estabelecimento é propício para quem procura uma boa quitanda – como o nome diz.

Assim, desde o mais tradicional cafézinho, aos bolos clássicos como de fubá, mandioca e cenoura, até os quitutes e lanches mais elaborados, não faltam opções para quer aproveitar o friozinho.

Tapiocaria Mandacaru

Também nesta crescente de ‘ambiente aconchegante’, a Tapiocaria Mandacaru (@tapiocariamandacaru), no Aparecida Shopping, pode oferecer uma atmosfera única e que combina com os dias mais gelados.

Além das deliciosas e elaboradas tapiocas, que por si só já chamam atenção da clientela, o espaço ainda trabalha com bebidas quentes, como o famoso café mocha.

Pamonharia Empório do Sabor

Outro exemplo é a Pamonharia Empório do Sabor (@emporiodosaborgoias), uma das mais tradicionais do Conjunto Cruzeiro do Sul. Por lá, além das clássicas pamonhas, os clientes também encontram sopas, caldos, curau, bolos e outras iguarias feitas de milho.

Além disso, o local é um destaque à parte: bem espaçoso, confortável e um tanto rústico, além de estar localizado ao lado de uma feira de bairro, que acontece religiosamente às quartas-feiras e sábados.

Gramado Cafeteria & Chocolateria

Para quem procura algo mais sofisticado, mas ainda delicioso, a Gramado Cafeteria & Chocolateria (@gramadocafeteriaburiti) é um achado. Localizado dentro do Buriti Shopping, na Avenida Rio Verde, o local oferece de tudo um pouco para se curtir os dias amenos.

Isso porque lá apresenta os famosos chocolates quentes, até os capuccinos, frapês e, claro, o tradicional cafézinho, todos acompanhados de petiscos, lanchinhos e tudo que alguém pode querer para aproveitar o friozinho.

Cantinho da Roça

Outro lugar que o nome já entrega a proposta é o Cantinho da Roça (@cantinhodaroca_pamonharia), estabelecimento que leva o clima do interior – um dos melhores para se aproveitar o clima frio — a sério, com muito milho, decoração rústica e, é claro, pamonhas bem quentinhas.

Localizadas no Setor Cidade Vera Cruz e, além das delícias tradicionais à base de milho, ainda oferece opções típicas da roça, como requeijão, queijo fresco e canjica. Uma verdadeira experiência caseira para quem quer saborear o melhor da culinária goiana.

Cinema

Cinema não é exatamente o tipo de local quando se pensa em friozinho, mas com certeza é um programa para se considerar nos dias mais gélidos. Pense só: um filme dramático, comédia romântica ou até um terror. O que estiver em cartaz pode se tornar uma opção para trocar a coberta pelos braços de alguém, não é mesmo?

Em Aparecida de Goiânia são duas opções desta atração: o Aparecida Shopping no Setor Serra Dourada 3ª Etapa, cuja marca é o Cineflix; enquanto na Avenida Rio Verde, o Buriti Shopping oferece o Moviecom.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando na Grande Goiânia? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!