Função secreta da máquina de lavar consegue remover com precisão as manchas das roupas

Presente em quase todos os equipamentos, essa função vai facilitar o trabalho

Ruan Monyel - 21 de junho de 2024

(Foto: Ilustração/Youtube/celsojairpereira)

Uma coisa é fato: a tecnologia e as funções das máquinas de lavar vêm evoluindo bastante ao longo dos anos, tornando difícil acompanhar tantas novidades.

Entre grandes inovações, uma “função secreta” que promete facilitar a remoção das manchas mais difíceis nas roupas é desconhecida por muitos.

Essa funcionalidade vai facilitar a vida de quem lava roupas com frequência, deixando as peças mais limpas, sem grandes esforços.

Função secreta da máquina de lavar consegue remover com precisão as manchas das roupas

Atualmente, esse eletrodoméstico é indispensável em casa, sendo uma verdadeira “mão na roda” para quem cuida dos afazeres domésticos.

Porém, o que muitos não sabem é que existe uma funcionalidade escondida no equipamento, que vai otimizar tempo e remover manchas com mais precisão.

O truque foi compartilhado através de um artigo publicado pelo site Tudo Gostoso, e os internautas vêm se surpreendendo com essa nova função da máquina de lavar.

Primeiramente, é recomendado deixar as peças de molho antes de lavá-las, mas sem o uso de qualquer tipo de produto de limpeza, apenas na água.

Deixar as roupas imersas por algumas horas suaviza as manchas e abre as fibras do tecido, facilitando a limpeza.

Agora, quando falamos da máquina de lavar, alguns modelos possuem um modo de pré-lavagem, que ajuda a remover a sujeira superficial antes do ciclo normal.

Para descobrir a função no equipamento, basta olhar a bandeja da máquina. Caso ela tenha um espaço para sabão com o número 1 em algarismo romano, significa que ela possui a pré-lavagem.

Neste caso, leia o manual do equipamento para entender como ativar essa funcionalidade de forma correta, pois pode variar de acordo com o modelo.

Embora pareça besteira, a pré-lavagem ajuda a remover manchas difíceis, sem agredir o tecido, aumentando a vida útil das peças.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias em tempo real!