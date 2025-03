Nem filé mignon, nem contrafilé: conheça melhor carne para o bife perfeito

Esse corte vai te surpreender de muitas maneiras, além de ser barato e super versátil

Anna Júlia Steckelberg - 21 de março de 2025

(Foto: Reprodução/ Ensina que eu faço/YouTube)

Se você acha que só o filé mignon ou o contrafilé são dignos de um bife perfeito e cheio de sabor, prepare-se para mudar de ideia.

A carne que pode te surpreender no preparo daquele bife perfeito é a maminha! Sim, esse corte macio, saboroso e mais acessível pode se tornar o protagonista do seu prato – basta saber prepará-lo da maneira certa.

A maminha faz parte da alcatra e é conhecida por sua textura macia e sabor marcante. Além disso, tem menos gordura que cortes como picanha e contrafilé, tornando-se uma opção equilibrada entre suculência e leveza. E o melhor? É mais barata do que outros cortes nobres!

Como preparar um bife perfeito de maminha?

Agora que você já sabe que a maminha é um excelente corte para bifes, anote as dicas para não errar no preparo:

Sempre fatie contra as fibras da carne para garantir maciez. Isso faz toda a diferença na textura do bife.

Além disso, o segredo de um bom bife está no choque térmico. Coloque a carne na frigideira quente com um fio de óleo ou manteiga e sele bem os dois lados.

Bem, e o ideal é temperar com sal e pimenta-do-reino depois de selar a carne. Isso evita que a carne solte líquido e fique ressecada.

Por fim, para um bife ao ponto, mantenha 2 a 3 minutos de cada lado. Se quiser mais passado, aumente um pouco o tempo, mas sem exagerar para não perder a suculência.

Vale destacar que, além do bife, a maminha é uma carne extremamente versátil. Pode ser preparada no churrasco, assada no forno com ervas, usada em escondidinhos e até mesmo cozida lentamente para desmanchar na boca.

Agora que você já conhece o segredo do bife perfeito, que tal dar uma chance para a maminha no seu próximo almoço? Seu bolso (e seu paladar) vão agradecer!

