Anna Júlia Steckelberg - 22 de março de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram)

Uma placa de aviso nada convencional instalada dentro de um carro de aplicativo está dando o que falar nas redes sociais. O recado direto e sem rodeios do motorista de aplicativo chamou a atenção dos passageiros e rapidamente viralizou.

O cartaz, fixado no interior do veículo, traz um conjunto de regras claras: “Favor não bata a porta (don’t knock on the door). Proibido comer e beber no carro. Obs.: assuntos do teu celular guarde para você. Não interessa ao motorista.”

Placa com aviso direto em carro de motorista de aplicativo chama atenção dos passageiros

Os internautas não perderam tempo e encheram a postagem de comentários bem-humorados.

“Bater a porta e comer, ok! Agora, não pode fofoca? Ah não, hahahahaha”, brincou um usuário.

Outro revelou até que já adotou estratégias para ouvir a conversa alheia: “Já andei a 30 por hora pra escutar a conversa toda”.

Teve também quem ironizou: “Respirar pode??”.

Já um outro comentou sobre o limite das regras: “Solicitar que não bata a porta do carro, ok (porque o carro é do motorista), agora, querer controlar o celular do passageiro, aí passou dos limites”.

Se por um lado alguns passageiros acharam o aviso exagerado, por outro, muitos concordaram com a atitude do motorista, que provavelmente já enfrentou situações inusitadas durante as corridas.

Entre críticas e risadas, o fato é que a placa conseguiu seu objetivo: chamar a atenção e gerar debate. E você, o que acha? O motorista tem razão ou passou do ponto?

