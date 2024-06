7 cidades brasileiras que podem ser inundadas pelo mar

Listagem foram divulgadas pela organização não governamental Climate Central

Gabriella Pinheiro - 22 de junho de 2024

(Foto: Climate Central/ Divulgação)

Sete cidades do Brasil aparecem na lista mundial entre os municípios que estão sob risco de serem inundadas pelo mar devido ao aumento do nível da água, em decorrência da emergência climática.

As localidades aparecem no levantamento da organização não governamental Climate Central que mostra os 100 pontos em todo o mundo ameaçados com a situação. As informações são da rádio CBN.

Entre os municípios que integram o documento, estão: Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador, Recife, Porto Alegre, São Luís e Santos, que contam com áreas ameaçadas pelo mar. Caso isso ocorra, 2 milhões de pessoas seriam afetadas.

Os dados utilizados pela organização fazem parte do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês). As informações são da rádio CBN.

As cidades apontadas como risco devido a elevação do nível do mar pertencem a 39 países diferentes.

Só nos últimos 30 anos, conforme o levantamento, o nível do mar subiu 9 centímetros (cm) e pode chegar a até 80 cm até 2100. A previsão é que, caso isso ocorra, 800 milhões de pessoas do mundo sejam prejudicadas.

Conforme uma pesquisa da Universidade de São Paulo (USP), a elevação do mar em SP, por exemplo, aumentou em 20 centímetros nos últimos 73 anos. A estimativa é que, até 2050, a elevação chegue a 36 cm.

