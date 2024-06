Como limpar o forno de forma fácil e rápida sem precisar gastar com técnico

Misturinha forte e potente bombou nas redes sociais e tem ajudado muita gente nessa difícil tarefa de higienização

Magno Oliver - 22 de junho de 2024

(foto: Captura de Tela / Instagram / Lugardasdicas)

O forno é um dos eletrodomésticos caseiros mais utilizados pelos brasileiros e brasileiras na cozinha. O item é muito prático e uma mão na roda para quem gosta de preparar boas receitas.

No entanto, a parte chatinha de usar o forno é a canseira de fazer a higienização completa do querido aparelho. É preciso muita paciência e, as vezes, as pessoas acabam estragando alguns acessórios dele por falta de atenção.

Só que com a dica que viralizou nas redes sociais para limpar o forno, você não vai precisar mais limpar ele e, em seguida, mandar direto para o técnico fazer algum reparo.

Manutenção em eletrodoméstico não é nada barato e rápido hoje em dia. Com o forno de assar também não é diferente.

O perfil no Instagram do criador de conteúdo @lugardasdicas publicou uma dica para higienizar o seu forno de forma fácil e rápida que bombou nas redes sociais.

Na publicação, ele traz a explicação: “Sabia dessa dica? Apenas com 1 litro de água e 1 limão em um recipiente levado a 200 graus por 40 minutos você limpa todo interior do seu forno sem sofrimento.”

Itens para a limpeza

1 litro de água

1 limão cortado em rodelas

Recipiente para colocar a água e o limão

O preparo da dica

Em um recipiente, coloque a água, corte o limão em rodelas e leve ao forno por 40 minutos. No vídeo, após retirar a mistura do forno, a sujeira fica ainda mais fácil de ser removida.

Em seguida, pegue um pano úmido com sabão e higienize o forno na parte interna e externa. E assim está feita a higienização rapidinha e eficiente dele.

Confira o vídeo completo da dica:

