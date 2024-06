Goiânia recebe nova edição de festival de torresmo com entrada gratuita e shows de bandas de rock

Evento contará com diversos pratos que prometem agradar paladares

Davi Galvão - 22 de junho de 2024

Torresmo Fest. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Já na próxima quinta-feira (27), Goiânia receberá mais uma edição do Torresmofest, um dos maiores festivais gastronômicos do Brasil. O evento ocorre no Shopping Passeio das Águas, com entrada gratuita para todos os visitantes, e vai até o dia 30.

A programação terá início às 12h, com as atividades se estendendo até às 22h. O cardápio apresenta uma variedade de pratos à base de carne suína, para agradar os paladares.

Entre as estrelas do menu, destacam-se os torresmos de rolo, pururuca e o de boteco. Para complementar a experiência gastronômica, diversas barracas oferecerão delícias como costela fogo de chão, baião de dois, feijão tropeiro, lanches de costela, batatas, doces e até hambúrguer com shimeji.

Para acompanhar os pratos, os participantes terão a opção de escolher chopps artesanais, além de várias bebidas.

Além disso, o Torresmofest também oferece uma programação musical com atrações diárias para animar o público.

No primeiro dia do evento, às 20h, a banda SondRock estreia os palcos com o melhor do rock internacional. No dia seguinte, no mesmo horário, a banda Bohemian Rock realizará um cover ao Queen e, no sábado (29), às 17h, o Projeto Minduim relembrará os sucessos de Charlie Brown Junior, seguida pela banda Sereníssima, às 20h, em um tributo à Legião Urbana.

Por fim, no domingo (30), às 17h, o público poderá aproveitar um pagode ao som de Junior Parente e, às 20h, o grupo Liebe encerra as atividades artísticas.