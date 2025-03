Carreta se enrosca em fios no Jundiaí e faz estrago em postes quando motorista tenta fugir

Polícia Militar (PM) foi chamada, acionando a concessionária de energia que identificou os estragos deixados pelo veículo de grande porte

Paulo Roberto Belém - 22 de março de 2025

Veículo de grande porte danificou a rede elétrica (Foto: Divulgação)

Uma carreta danificou postes e a fiação elétrica de uma esquina do Bairro Jundiaí, região Central de Anápolis na manhã deste sábado (22). A Polícia Militar (PM) foi acionada por moradores com a informação de que o motorista teria evadido do local.

A situação ocorreu em um cruzamento movimentado da Avenida Pinheiro Chagas com a Rua João José. Imagens que o Portal 6 teve acesso mostram que as estruturas de concreto e as fiações ficaram retorcidas após o incidente.

Em um vídeo, é possível ver o profissional encostando a carreta depois de ter provocado os estragos, mas quando os militares chegaram ao local, o veículo de grande porte já não estava mais no local.

Assim, a corporação fechou a rua, consideradas por eles de menor movimento, acionando, em seguida, técnicos da concessionária de energia elétrica, que atenderam o pedido e se deslocaram em caráter de emergência até o local.

Os servidores da Equatorial verificaram que foram danificados quatro postes e iriam acionar a equipe técnica com o todo o aparato para fazer a substituição. Sobre o caminhão, a PM está com a informação da placa, devendo promover a identificação e responsabilização de quem fez o estrago e fugiu.

