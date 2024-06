Márcio Corrêa está a procura de um vice e dois nomes são favoritos para ocupar o posto

Disputa está entre nomes importantes do MDB e do PRD em Anápolis

Pedro Hara - 22 de junho de 2024

Márcio Corrêa, pré-candidato do PL à Prefeitura de Anápolis. (Foto: Ismael Vieira)

Rápidas apurou que a briga é grande para indicação do vice na chapa encabeçada por Márcio Corrêa (PL) à Prefeitura de Anápolis.

Ainda favorito para ocupar o posto, Leandro Ribeiro (MDB) enfrenta resistência dentro de alas do PL.

Integrantes não estão dispostos a relevar o alinhamento do vereador com o prefeito Roberto Naves (Republicanos) nos últimos anos.

Diante do impasse, um nome que vem ganhando força é o do presidente municipal do PRD, Clodoaldo Dias.

Fontes contaram à Rápidas que um possível apoio do partido está condicionado a indicação do empresário a vice.

Além de Clodoaldo, quem participa da negociação é a presidente estadual do partido, deputada federal Magda Mofatto.