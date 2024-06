6 coisas que uma pessoa falsa repara quando faz uma visita e diz para os outros depois

E não adianta soltar a famosa frase: "não repara na bagunça, não deu tempo de arrumar a casa", porque mesmo assim terão julgamentos

Magno Oliver - 23 de junho de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels)

Receber pessoas na nossa casa é a coisa mais agradável do mundo. Afinal, ter uma boa companhia em um momento de descontração e lazer na sua moradia é muito bom, não é mesmo?

No entanto, isso também tem seu lado ruim. As pessoas falsas que te fazem uma visita observam tudo à sua volta e reparam quando algo de diferente acontece, correndo em seguida para contar para os outros.

1. Organização da casa

Antes mesmo de colocar o pé para dentro da sua casa, ela começa a observar como está a organização do seu lar. E não adianta soltar a famosa frase: “não repara na bagunça, não deu tempo de arrumar a casa”, porque ela vai reparar sim.

2. Pia da cozinha limpa

Por mais que seja a sua casa, sua rotina, seus móveis e sua organização, uma visita vai reparar muito se você é uma pessoa que deixa a pia limpa ou com aquele monte de louça suja empilhada. A dica é dar uma geral na casa antes de receber alguém.

3. Se você ofereceu comida ou não

Não vacile quanto a oferecer uma água, um cafézinho, um suco e um lanche para uma visita. Busque sempre tratar ela bem, pois se vacilar no quesito oferecer comida, ela vai te difamar para todo mundo.

4. Como é o estado do seu banheiro

Sim, as visitas reparam no estado de conservação e higiene do seu banheiro. Por isso, é bom sempre dar uma faxina geral na sua casa antes de receber alguém. Nunca se sabe o que vão dizer sobre o seu querido banheiro.

Sujeiras, cabelos no ralo, roupas íntimas penduradas, os itens a serem observados por elas são vários. Cuidado.

5. Sua apresentação pessoal

Sua aparência diz muito sobre como você recebe uma pessoa na sua casa, por mais que seja sua casa e você a receba a visita da forma mais à vontade possível. Assim, escove os dentes, cabelos e vista roupas limpas e cheirosas para não vacilar e sair com a imagem negativa.

6. Sua relação com os vizinhos e moradores da casa

Por fim, não é só sobre você uma visita. A pessoa que compartilhou a presença dela com você também observa como você trata seus pais, vizinhos e parentes. É importante saber tratar e cuidar bem dos moradores que compartilham a vida com você em uma casa para que a pessoa falsa não saia espalhando fofocas depois.

