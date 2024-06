“Aparecida perdeu o rumo”, diz Professor Alcides sobre continuidade do mesmo grupo político em Aparecida

Pré-candidato do PL é o entrevistado desta semana do '6 pergunta para'

Pedro Hara - 23 de junho de 2024

Professor Alcides, pré-candidato do PL à Prefeitura de Aparecida. (Foto: Júnior Gomes)

Ronaldo Caiado (UB) retirou a pré-candidatura de Vilmar Mariano (UB) à Prefeitura de Aparecida de Goiânia na última sexta-feira (21).

Ao ‘6 perguntas para‘ desta semana, Professor Alcides (PL), pré-candidato do PL, afirmou que a falta de consenso em torno de um nome para ser o pré-candidato da base mostra o “descaso e falta de compromisso” da gestão com o cidadão.

Nos últimos 16 anos, Aparecida de Goiânia foi comandada pelo mesmo grupo político da cidade. Primeiro com Maguito Vilela (1949 – 2021), sendo sucedido por Gustavo Mendanha, e por fim Vilmar Mariano.

Segundo o deputado federal, a gestão mudou nos últimos e a continuidade dos mesmos nomes fez que com que a cidade ‘perdesse o rumo’.

Para Alcides, a solução para o município se consolidar como a segunda maior economia de Goiás passa pela facilitação do poder público para o empresariado e propôs como solução inicial a emissão de falta de escritura para as empresas que já estão instaladas no município.

O pré-candidato garantiu que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estará na cidade durante a campanha eleitoral. Por outro lado, assegurou uma relação com “muita responsabilidade” com o presidente Lula (PT), pois “uma cidade bem administrada precisa de recursos federais”.

6 perguntas para Professor Alcides

1. Aparecida vem de quatro gestões do mesmo grupo político, com Maguito Vilela, Gustavo Mendanha e agora Vilmar Mariano. Quais as virtudes e defeitos desses 16 anos?

A gestão mudou muito nos últimos anos, apesar de pertencer ao mesmo grupo político, o que impactou significativamente no crescimento da cidade. Aparecida perdeu o rumo. Esse é um dos principais pontos que pretendo trabalhar, caso a população me conceda a oportunidade de ser prefeito: retornar Aparecida de Goiânia para os trilhos do desenvolvimento sustentável, com gestão moderna e eficiente.

2. Nos últimos anos, Aparecida e Anápolis rivalizam pela posição de segunda maior economia de Goiás por conta de seus parques industriais. O que fazer para que Aparecida se isole nessa vice liderança?

Como empresário, eu tenho conhecimento do que o empreendedor busca para investir em uma cidade como Aparecida de Goiânia: acesso ao fomento, oportunidade e não ser atrapalhado pelo poder público. A gestão pública precisa facilitar a vida do empreendedor e não criar problemas para essa categoria que carrega o país nas costas. Aparecida possui nos polos grande capacidade de geração de emprego e renda, tema em que vamos investir muito e solucionar o problema da falta de escritura das empresas instaladas.

3. Pesquisas apontam que você possui o dobro de intenção de votos do Vilmar. Apesar de ser apoiado por Mendanha, acha que a população entende que a atual administração não é uma continuidade da anterior?

Esse grupo está no poder há 16 anos. Não quero falar sobre adversários agora, até porque não sei direito quem será o candidato da situação, e já ouvi dizer que está uma confusão enorme do lado de lá. Essa questão de não saber se o grupo que deixou a cidade do jeito que está vai com um ou outro candidato só mostra uma coisa: descaso e falta de compromisso com o cidadão. A Prefeitura é para estar presente na vida do cidadão, para dar apoio e solucionar os problemas cotidianos.

4. Hoje quais são os maiores problemas de Aparecida?

Nossa pré-campanha criou o programa Fala Aparecida, com objetivo de visitar todas as regiões do município para ouvir a comunidade sobre quais as principais demandas de cada canto da cidade. O que mais ouvi da população nas três edições foi: educação, saúde e falta de zeladoria. Na educação temos um déficit de mais de 8 mil crianças fora dos Cmeis e isso me preocupa muito. Na saúde temos o HMAP, que é um hospital motivo de muita propaganda, mas nossas UPA’s e UBS’s estão caindo aos pedaços, com falta de profissionais e insumos básicos. Na zeladoria nem se fala, a cidade está cheia de buracos, com mato alto, lâmpadas queimadas e completamente mal cuidada.

5. Bolsonaro recentemente esteve em Aparecida. Ele virá à cidade durante a campanha?

Essa foi a segunda visita do presidente Jair Bolsonaro na nossa cidade. A presença dele é muito representativa, pois ele arrasta multidões por onde passa e em Aparecida não foi diferente. A chancela do Bolsonaro à nossa pré-candidatura é muito importante, pois demonstra o seu comprometimento com o nosso projeto, que visa retornar Aparecida para o caminho do progresso e do desenvolvimento. Certamente, ao longo do processo eleitoral, ele visitará a nossa cidade novamente, onde será sem muito bem-vindo.

6. Se ganhar, como será seu relacionamento com Lula?

Com muita responsabilidade. Tenho consciência de que uma cidade bem administrada precisa de recursos federais. Pretendo atuar com a nossa bancada de senadores e deputados federais para garantir orçamento suficiente para tocar os projetos prioritários para a nossa comunidade.

