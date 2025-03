Depois da chegada da ferrovia, Anápolis nunca mais foi a mesma

Durante a sessão solene, historiadores, arquitetos e empresários destacaram a importância desse feito

José Fernandes - 28 de março de 2025

Sessão solene na Câmara Municipal de Anápolis. (Foto: Allyne Laís/ Câmara Municipal)

Com grande honra prestamos nesta semana uma homenagem justa e necessária aos 90 anos da chegada da ferrovia a Anápolis. Esta data marca não apenas um acontecimento histórico, mas um verdadeiro divisor de águas no desenvolvimento econômico, social e humano da nossa cidade.

Durante a sessão solene, historiadores, arquitetos e empresários destacaram a importância desse feito. Enquanto ouvíamos seus relatos, era visível o contentamento no rosto de muitos, ao rememorarem a história recente da nossa Anápolis.

Com os trilhos, vieram os empregos, as oportunidades, o crescimento do comércio e o intercâmbio com outras regiões do país. A ferrovia trouxe histórias — histórias de homens e mulheres que ajudaram a construir essa cidade. Gente como João Mariano, Serafim Garcez, José Alves Borges, Bráulio dos Reis, Nelson de Melo Araújo, Oswaldo Pereira Pinto, entre tantos outros nomes que não podemos esquecer.

Falar da ferrovia é também falar do futuro. Nosso município segue sendo um ponto estratégico de logística e transporte, com o DAIA e grandes investimentos que dialogam com aquele marco de 1935 — a chegada do trem. Os trilhos nos trouxeram até aqui, e continuarão nos conduzindo adiante, desde que saibamos honrar o passado.

Agradeço, mais uma vez, a cada família de ferroviários, a cada historiador, arquiteto, jornalista, a cada cidadão que mantém viva essa memória.

Não homenageamos apenas trilhos e estações. Homenageamos a coragem de um povo que fez Anápolis avançar vagão por vagão, sonho por sonho.”

José Fernandes é médico (ortopedista e legista) e bacharel em direito. Atualmente vereador em Anápolis pelo MDB. Escreve todas às sextas-feiras. Siga-o no Instagram.