Condomínio de luxo é furtado em Goiânia e moradores contabilizam grandes prejuízos

Dentre os diversos itens levados, estão um cofre com joias, notebooks e até passaportes

Samuel Leão - 23 de junho de 2024

Fachada do Residencial Aldeia do Vale, condomínio de luxo em Goiânia. (Foto: Associação dos Amigos do Residencial Aldeia do Vale)

Condomínios horizontais de alto padrão contam com segurança e vigilância 24h, mas tanto aparato não impediu que bandidos entrassem no Aldeia do Vale, refúgio de sertanejos famosos em Goiânia.

O Portal 6 apurou que os moradores vítimas já contabilizaram um prejuízo superior a R$ 150 mil. Entre os objetos de valores levados estão joias, vários notebooks e até passaportes.

Esse furto em série teria atingido quatro residências, na madrugada deste domingo (23), e passou despercebido pela maioria dos moradores. O saldo expressivo de itens levados conta, inclusive, com um relógio da famosa marca Rolex.

Entrando e saindo, em alguns casos sem deixar sinais expressivos de arrombamento, uma das únicas pistas, deixada pelos assaltantes, foi uma chave de fenda – que ficou em cima de um móvel em uma das casas.

As invasões geraram grande preocupação entre os moradores, que expressaram frustrações em um grupo privado de WhatsApp.

Em tais espaços, pelo sistema de segurança ser reforçado, existe certa despreocupação até com o trancar das portas, fator que pode ter facilitado a ação dos invasores.

Foram colhidos relatos das vítimas e agora a situação agora segue sendo investigada pela Polícia Civil (PC).