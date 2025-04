Trabalhador morre após sofrer queda de 25 metros de altura em armazém

Vítima sofreu graves fraturas, mas não resistiu e foi a óbito

Thiago Alonso - 22 de abril de 2025

Vítima estava utilizando equipamento de segurança, mas não se sabe se estes estavam presos à estrutura. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 35 anos, morreu após sofrer uma queda de 25 metros de altura nesta segunda-feira (21), em um armazém na GO-215, região do município de Edéia, no Sul de Goiás.

Na ocasião, a vítima estava trabalhando quando acabou caindo da estrutura e veio a sofrer graves ferimentos, inclusive quebrando o pulso, fraturando o joelho e ficando com vários arranhões.

Com o ocorrido, a Polícia Militar (PM) foi acionada e se dirigiu ao endereço, constatando que o homem utilizava equipamento de segurança no momento do acidente, não sendo possível saber se estes estavam fixados a algum lugar.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi solicitado no local, mas nada pôde fazer, uma vez que o trabalhador já estava sem sinais vitais, sendo possível apenas constatar o óbito.

Dessa forma, a Polícia Civil (PC) foi acionada, a fim de realizar a retirada do corpo pela Polícia Científica. Agora, a ocorrência deve ser encaminhada às autoridades competentes, que devem dar prosseguimento no inquérito, a fim de apurar a dinâmica do acidente.

