Homem é preso em Goiânia após ser filmado cometendo crime “engatinhando” em academia

Na casa do suspeito, os militares apreenderam ainda outros produtos de procedência duvidosa

Davi Galvão - 20 de abril de 2025

Homem foi filmado praticando o crime em quatro apoios. (Foto: Reprodução)

Um homem de 38 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) após furtar uma academia no bairro Jardim Planalto, em Goiânia. Ele já era monitorado por tornozeleira eletrônica e tem antecedentes criminais por roubo.

O que chamou a atenção dos policiais foi a forma com a qual o suspeito realizou a prática criminosa, se arrastando pelo chão do estabelecimento, em quatro apoios, enquanto era filmado pelas câmeras de segurança. A prisão aconteceu na madrugada desta sexta-feira (18).

Durante patrulhamento, equipes do 7º Batalhão encontraram o homem com diversos objetos sem origem comprovada. Um dos celulares levados na ação criminosa estava sendo rastreado pela vítima e indicava a localização exata do aparelho.

Questionado, ele afirmou ter comprado o item por R$ 200 em frente a uma distribuidora.

Na casa do suspeito, os militares apreenderam ainda outros produtos de procedência duvidosa, entre eles cinco celulares e duas televisões. Todo o material foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde o caso será investigado.

