Estudante de Odontologia morre após perder o controle de motocicleta, na GO-164

Jovem teria sofrido o acidente ao se virar por alguns instantes para conversar com passageira

Da Redação - 23 de junho de 2024

Isadora Barcarole pilotava a motocicleta no momento do acidente. (Foto: Reprodução)

A jovem Isadora Barcarole morreu neste domingo (23), após sofrer um grave acidente de moto enquanto transitava pela GO-164, próximo ao município de Quirinópolis.

A estudante de Odontologia era moradora da cidade goiana e estudava na Universidade de Rio Verde (UniRV).

Ao Mais Goiás, o Batalhão Rodoviário informou que no momento do acidente, a jovem estava pilotando a motocicleta e teria perdido o controle da direção ao olhar para trás por alguns instantes para conversar com a passageira.

A moto então teria saído da pista, caindo em uma vala e colidindo contra uma cerca que estava no local.

A passageira, de apenas 18 anos, sofreu apenas escoriações e tentou salvar Isadora, realizando massagens cardíacas e acionando o Corpo de Bombeiros.

Apesar das tentativas, a estudante acabou não resistindo, falecendo enquanto era transportada para o hospital municipal.