Adolescente de 17 anos é executado em festa na Região Metropolitana de Goiânia

Vítima recebeu vários disparos, sendo encaminhada para o Hugol, que confirmou o óbito

Da Redação - 29 de março de 2025

Confusão se instaurou após os disparos. (Foto: Reprodução)

Um adolescente, de 17 anos, foi morto com disparos de arma de fogo efetuados por ocupantes de uma motocicleta na madrugada deste sábado (29), em Goianira, cidade da Região Metropolitana de Goiânia.

A vítima teria sido atingida com vários disparos após ter saído de uma festa que era realizada em um espaço da cidade na companhia de uma garota, em uma esquina próxima ao local.

Imagens que o Portal 6 teve acesso mostram uma concentração de jovens na porta da festa, quando uma movimentação estranha é percebida, supostamente no momento dos disparos.

Um amigo, maior de idade, teria socorrido, então, às pressas o menor e o levado para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), sendo atendido pela unidade que confirmou o óbito momentos depois.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e já reuniu informações importantes que foram entregues à Polícia Civil (PC).

Uma delas é de que a tal garota que estava em companhia da vítima no momento do crime teria desaparecido logo após os disparos, alimentando a possibilidade de uma emboscada.

Agora, a corporação iniciará as investigações para apurar as circunstâncias do homicídio do menor.

