Esperando há dois anos por cirurgia cardíaca, motorista da Grande Goiânia desabafa: “o que mais quero é normalizar a vida”

Paciente aguarda por respostas, enquanto condição grave gera risco de morte e o impossibilita de trabalhar

Paulo Roberto Belém - 01 de abril de 2025

Motorista está há dois anos à espera de atendimento para grave problema de saúde (Foto: Arquivo Pessoal)

Aos 41 anos de idade, o motorista carreteiro Milton Souza Filho passa por uma situação delicada. Isso porque, há dois anos, ele está impossibilitado de trabalhar por conta de um problema cardíaco.

Ao Portal 6, ele explicou que foi afastado da empresa em 2023, mesmo ano em que a condição de saúde foi descoberta, enquanto voltava de mais uma viagem de Minas Gerais para Goiás.

“Ainda em Minas, senti sensação de desmaio, com perda do fôlego, parando a viagem, me estabilizando, voltando para Goiás para concluir a viagem e procurar imediatamente atendimento em Hidrolândia”, contou.

Segundo o profissional, ele foi diagnosticado com arritmia ventricular, uma doença grave, que causa uma alteração do ritmo cardíaco dos ventrículos, que são as câmaras inferiores do coração. Com isso, ele corre risco iminente de morte.

Sendo assim, alega que foi inserido em fila de espera que vai definir a cirurgia que terá de fazer, mas cita estar frustrado com a demora e com o que ele citou como “regressão de posições” na espera.

“Estava na posição 34 e quando perguntei, de novo, pulei para a 116. Hoje não sei qual está. O que eu mais quero é normalizar a vida e dar um bem-estar para a minha família”, disse Milton, que é casado e tem dois filhos.

Regulações respondem

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Hidrolândia, para saber a situação local da regulação de Milton.

A assessoria do Executivo disse que o caso do motorista requereu a inserção do caso em lista estadual, por se tratar de especialidade não ofertada no município.

Por outro lado, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) confirmou a prescrição de procedimento de ablação cardíaca.

Contudo, ressaltou: “Esse procedimento somente é realizado pelo SUS no HC-UFG [Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás], que é regulado pela SMS Goiânia”.

Por fim, a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) afirmou apenas que a solicitação de consulta especializada para o motorista está cadastrada. Além disso, destacou que “o pedido foi avaliado e priorizado e aguarda disponibilidade de vaga”

Confira as notas na íntegra:

Secretaria de Estado da Saúde (SES)

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que o paciente consta como residente do município de Hidrolândia (Região centro sul do Estado) e tem prescrição de procedimento de ablação cardíaca.

Esse procedimento somente é realizado pelo SUS no HC-UFG, que é regulado pela SMS Goiânia, conforme é de conhecimento dos municípios solicitantes. A carteira de serviços disponibilizados nas unidades da rede estadual é disponibilizada de forma pública para consulta dos gestores municipais de saúde.

Orientamos a buscarem informações à SMS de Hidrolândia, que deve informar se já realizou o cadastro desse pedido junto à SMS Goiânia, e ainda a posição do paciente para realização do procedimento.

Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS)

A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) informa que o paciente M.S.F. tem solicitação de consulta especializada em cardiologia cadastrada. O pedido foi avaliado e priorizado e aguarda disponibilidade de vaga.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!