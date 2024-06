Moradores de Goiás ganham prêmio na Quina de São João; veja a cidade de cada um dos sortudos

Apostas foram feitas de forma online, presencial, em bolões e jogos simples e renderam, ao total, R$ 1.049.162,80

Davi Galvão - 23 de junho de 2024

(Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil)

Para melhorar ainda mais as festividades do mês de junho, 48 apostas goianas conseguiram cravar quatro acertos na Quina de São João e renderam aos ganhadores mais de R$ 1 milhão.

Os números do concurso 6462 foram sorteados na noite deste sábado (22), com as dezenas sendo 21-28-60-64-70 e, ao total, os vencedores conseguiram R$ 1.049.162,80.

Já as apostas foram feitas das mais diversas maneiras, desde online ao presencial e em bolões e jogos simples.

Os sortudos são das cidades de Abadiânia, Águas Lindas de Goiás, Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás, Catalão, Cocalzinho de Goiás, Formosa, Goiandira, Goiânia, Hidrolândia, Inhumas, Itumbiara, Jussara, Pires do Rio, Planaltina, Professor Jamil, Santa Terezinha de Goiás, São João D’Aliança, São João da Paraúna, Silvânia, Trindade, Uruaçu e Valparaíso de Goiás.

Como jogar na Quina

Cada aposta simples custa R$ 2,50. Para jogar, basta marcar de cinco a 15 números dentre os 80 disponíveis no cartão.

Quem quiser, também pode deixar para o sistema escolher os números, opção conhecida como Surpresinha. Ganham prêmios os acertadores de dois, três, quatro ou cinco números.

Assim como em todos os concursos especiais das Loterias Caixa, a Quina de São João não acumula.

Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de cinco números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (quatro números) e assim por diante, conforme as regras da modalidade.