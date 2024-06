Templo fundado por indiano realiza retiros espirituais e cerimônias na Chapada dos Veadeiros

Espaço que acomoda até 300 pessoas, oferece também traslados de ida e volta do aeroporto de Brasília para a fazenda, com hospedagem e alimentação vegetariana

Samuel Leão - 23 de junho de 2024

Retiro Centelha Divina, na Chapada dos Veadeiros. (Foto: Divulgação)

Criado em 2018, o Templo Centelha Divina está localizado em Alto Paraíso de Goiás, na Chapada dos Veadeiros, e foi fundado pelo mestre indiano Amit Goswami. Atualmente, é gerido também pela religiosa Michelle Ot Ene, co-fundadora e terapeuta.

Ela realizou a formação profissional e os estudos espirituais em países de referência na área. São eles: Índia, Egito, Machu Picchu, Grécia, Sibéria, Cazaquistão, entre outros. Quando retornou ao Brasil, decidiu construir o retiro em parceria com Amit.

Em um espaço que acomoda até 300 pessoas, eles oferecem traslados de ida e volta do Aeroporto de Brasília para a fazenda, com hospedagem e alimentação vegetariana, com insumos colhidos na horta local.

Os retiros contam com yoga e meditação, massagens, passeios para as cachoeiras, musicoterapia todas as noites, cerimônias com fogueiras e diversas outras práticas integrativas, como passeios a cavalo.

Eventos voltados para o público feminino são recorrentes, com uma nova edição marcada para o dia 06 de julho. A fazenda fica situada em frente a uma área de preservação ambiental, dispondo de cachoeiras, animais silvestres e vegetação conservada.

As acomodações são construídas em Adobe, de modo que diversos chalés ecológicos são disponibilizados aos visitantes, garantindo o conforto e banheiros privativos.

O espaço fica às margens da GO-239, entre Alto Paraíso de Goiás e a Vila de São Jorge, na altura da Cachoeira São Bento. Mais informações podem ser acessadas no site do templo.