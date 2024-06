Últimos dias para se inscrever em concurso com salários de até R$ 5 mil em Goiás

Vagas são diversas e para vários níveis de ensino, como fundamental - incompleto e completo - médio, técnico e superior

Davi Galvão - 23 de junho de 2024

Pessoas fazendo prova. (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Está quase acabando o prazo para se inscrever no concurso público da Prefeitura de Santa Fé de Goiás, que oferecerá salários de até R$ 5 mil aos aprovados.

As vagas são diversas e para vários níveis de ensino, como fundamental – incompleto e completo – médio, técnico e superior, mas é preciso atenção, já que só serão aceitas inscrições até o dia 28 de junho.

Ao total, são 97 oportunidades são para os cargos de cozinheira (2); operador de máquinas (2); auxiliar de serviços (17); coveiro (1); coletor de lixo (7); eletricista (1); gari (5); motorista (7); porteiro escolar (1); recepcionista (2); vigilante (2); agente comunitário de saúde (área 1) (2); agente de combate a endemias (2); agente de vigilância sanitária (1) e assistente administrativo (6).

Há ainda vagas para auxiliar de consultório dentário (1); auxiliar de ensino (4); auxiliar de farmácia (1); auxiliar de laboratório (2); fiscal de tributos (1); técnico de enfermagem (7); técnico em radiologia (1); biomédico (1); enfermeiro (1); farmacêutico (1); professor PIII (17) e secretário de instituição educacional (2).

Os salários variam de R$ 1.412,00 a R$ 5 mil por mês, com uma carga horária de 30 a 40 horas semanais.

Para participaram do certame, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida, além de ter registro no respectivo conselho de classe, idade mínima de 18 anos, CNH na categoria “D”, dentre outros requisitos que constam no edital.

Com relação à prova objetiva, ela está prevista para acontecer no dia 17 de novembro, sendo que, para alguns cargos, haverá prova prática com data provável para o dia 8 de dezembro de 2024.

O conteúdo programático será composto por questões de língua portuguesa, informática, conhecimentos gerais e específicos.

Para se inscrever, os candidatos devem acessar o site da Itec Concursos, banca organizadora do certame. Para mais informações, basta acessar o edital da prova.