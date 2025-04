Últimos dias para inscrições em processo seletivo com salários de até R$ 7,4 mil

Oportunidades são para candidatos com nível médio/técnico e superior, para vários cargos

Paulo Roberto Belém - 17 de abril de 2025

Vagas são destinadas para o Procon Goiás. (Foto: Reprodução)

Se encerram, na próxima terça-feira (22), as inscrições para o processo seletivo do Governo de Goiás que irá contratar 19 profissionais para trabalhar no Procon, pagando, para tal, uma remuneração de até R$ 7.423,44.

As oportunidades são para candidatos com nível médio/técnico e superior, com os seguintes cargos: Analista de Cálculo – Júnior (06); Assessor Jurídico Júnior (06); Assessor Jurídico Pleno (05); Assessor Jurídico Sênior (01); e Técnico em Manutenção de Equipamentos de Informática – Área III (01).

Os interessados podem realizar o processo de inscrição, exclusivamente pela internet, clicando aqui. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 40,00 a R$ 60,00, a depender do nível de escolaridade em que o cargo condizer.

Integram as etapas da seleção, análise curricular e entrevista, prevista para ser realizada entre 29 de maio e 03 de junho. Após isso, serão confirmados os contemplados que terão jornada de trabalho de 40h semanais. Outros detalhes do processo podem ser conferidos no edital.

O processo seletivo terá validade de dois anos, a partir da homologação do resultado final no Diário Oficial do Estado de Goiás, podendo ser prorrogado por igual período, a do órgão., por meio da Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP).

