Concurso público para Polícia Federal tem edital publicado; vagas são de nível médio e superior

Com oportunidades para diversas áreas de atuação, salários chegam a R$ 11 mil

Natália Sezil - 25 de abril de 2025

Agentes da Polícia Federal. (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

O edital do próximo concurso público para a Polícia Federal (PF) já está disponível, publicado no final da tarde desta sexta-feira (25).

As oportunidades se espalham por todo o país, para candidatos que tenham Ensino Médio ou Ensino Superior. Com salários a partir de R$ 7.444,80, a remuneração pode passar de R$ 11 mil.

As inscrições abrem na próxima terça-feira (29), e se estendem até às 18h do dia 21 de maio. Devem ser realizadas online, pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

A taxa é de R$ 90 para cargos de Nível Médio e R$ 110 para vagas de Nível Superior. A isenção pode ser solicitada de 29 de abril a 05 de maio, para quem tem CadÚnico ou é doador de medula óssea.

O processo seletivo acontece por meio de prova discursiva e prova objetiva – com conhecimentos gerais e específicos, e sistema de “Certo e Errado”, onde uma questão errada anula uma certa.

Ambas são de caráter eliminatório e classificatório. A realização está prevista para o dia 29 de junho, em todas as capitais do país.

Saiba os cargos disponíveis

Ao todo, são 192 vagas para a Polícia Federal distribuídas pelo Brasil. Apenas uma é destinada a Goiás, para o cargo de Médico Ortopedista.

São cargos de Nível Superior: Administrador, Assistente Social, Contador, Enfermeiro, Estatístico, Farmacêutico, Médico Clínico, Médico Ortopedista, Médico Psiquiatra, Nutricionista, Psicólogo Clínico, Psicólogo Organizacional, Técnico em Assuntos Educacionais – Área Pedagogia, e Técnico em Comunicação Social.

É cargo de Nível Médio: Agente Administrativo.

O resultado final do certame está previsto para ser divulgado em 05 de novembro. Mais detalhes, como os tópicos abordados nos exames, estão disponíveis no edital.