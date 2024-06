6 piores tipos de amizades que todo mundo convive no dia a dia

Muita gente não repara, mas existem alguns perfis de amizades que são figurinhas carimbadas no decorrer de nossas vidas

Magno Oliver - 24 de junho de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Patricia Oliveira)

A amizade é um dos bens mais preciosos na vida de qualquer ser humano. Elas são essenciais para uma boa saúde mental e também manter as relações sociais mais saudáveis.

Só que nem tudo são flores em uma amizade. Existem algumas que são tóxicas, outras que te sugam, outras que são competitivas. Há vários pontos negativos e positivos nisso.

Dessa forma, durante a nossa vida, vários tipos de amizades vão perpassar pelo nosso cotidiano e listamos alguns perfis que mais se repetem nessa trajetória.

1. Amizades sugadoras

Existem amizades boas e também aquelas que parecem que sugam sua alma como preço.

Essas pessoas costumam ser sempre negativas com alguma coisa, pessimistas com a vida, nunca se animam com as coisas que você gosta ou chama para curtir. A amizade sugadora realmente te consome com tanto negativismo e baixo astral que elas emanam.

2. Só te procuram quando precisam de alguma coisa

Existem aquelas outras que vocês passam um tempo sem se falar e, quando a pessoa aparece, é sempre para pedir um favor.

E nesse combo vem: solicitar algo envolvendo trabalho, um contato de alguém que faz tal coisa, a rede social de tal pessoa que vocês conheciam em comum e ela não tem mais, etc. Sua vida, o que anda fazendo, como está a saúde, nada mais importa. Elas querem o que precisam, buscam contato e depois desaparecem novamente.

3. Nunca vibram com nada que acontece na sua vida

Ignoram seus problemas, conquistas e sentimentos o tempo todo. São aquelas pessoas que nunca comemoram seus pequenos passos de vitória na vida profissional, pessoal, amorosa e financeira. Às vezes, você até chega a duvidar se ela realmente é sua amiga.

4. Só falam com você quando estão em contextos que envolvam outros amigos

Já reparou naquela sua amizade que só fala contigo quando você está próximo de pessoas de outro contexto, como, por exemplo, a galera da faculdade ou trabalho?

Elas nunca conversam diretamente contigo ou querem saber como você está. Assim, parece que você é uma mera ponte de conexão entre as pessoas que vocês conhecem em comum, e só.

5. Só te querem para festas e rolês

Se não for para balada ou rolê na casa de alguém, você não serve.

Elas nunca enxergam o seu valor e nem que você é muito mais que uma amizade de balada. Assim, uma hora esse momento passa e como a amizade fica?

6. Amizades competitivas e egocêntricas

Por fim, aquela amizade tóxica, competitiva em tudo. Se você conta para ela que perdeu R$10 na rua, ela vai dizer que perdeu R$ 100 e como aquilo foi traumático na vida dela e o que você passou não foi nada perto do que ela viveu.

Elas estão sempre na espreita de competição para mostrarem que estão sempre por cima de qualquer situação.

