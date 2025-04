Onde assistir Vasco x Flamengo pelo Brasileirão neste sábado (19)

Bola vai rolar a partir das 18h30, no Estádio São Januário

Augusto Araújo - 18 de abril de 2025

Saiba onde assistir Vasco x Flamengo pelo Brasileirão neste sábado (19). (Foto: Captura/Instagram)

Neste sábado (19), Vasco e Flamengo fazem mais uma edição do Clássico dos Milhões, em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025.

A bola vai rolar a partir das 18h30, no Estádio São Januário, localizado no Rio de Janeiro (RJ). Raphael Claus irá comandar a equipe de arbitragem.

O Cruzmaltino busca se recuperar após sofrer uma dura derrota para o Ceará, na última terça-feira (15). Jogando na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), o Vozão venceu por 2 a 1.

Isso graças a Pedro Raul. O centroavante foi o grande nome da partida, fazendo os dois gols do triunfo do time cearense. Vegetti ainda descontou para o Vasco, mas já era tarde demais.

Com isso, a equipe carioca caiu para a 7ª posição do Brasileirão, com 06 pontos. O Ceará, por outro lado, pulou para a 4ª colocação, com 7 pontos.

Já o Rubro-Negro carioca está “rindo à toa” após a última rodada da Série A, realizada nesta quarta-feira (16), no Estádio do Maracanã.

Isso porque o time bateu o Juventude com um placar acachapante: 6 a 0. Os autores dos gols foram: Erick Pulgar, Gonzalo Plata, Danilo, Arrascaeta e pelo centroavante Pedro, duas vezes.

Dessa forma, o Mengão segue na liderança do Brasileirão, com 10 pontos conquistados. A pontuação é a mesma do Palmeiras, mas os cariocas se destacam pelo saldo de gols (09 contra 04).

Já o Juventude se encontra em 8º lugar, com 6 pontos conquistados. Agora, no entanto, o saldo de gols dele é de -01.

Onde assistir Vasco x Flamengo pelo Brasileirão neste sábado (19)

A plataforma de streaming Prime Video fará a transmissão exclusiva do confronto, pelas mídias sociais. Contudo, os fãs ainda podem acompanhar os melhores momentos em tempo real pelos sites Placar UOL e Globo Esporte.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!