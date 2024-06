Consumidores goianos poderão ganhar até R$ 25 mil em sorteio da Equatorial; saiba como participar

Iniciativa visa contemplar clientes da operadora que estejam com contas em dia

Gabriella Pinheiro - 24 de junho de 2024

(Foto: Divulgação/ Equatorial)

A Equatorial Energia anunciou, no domingo (23), o lançamento do programa ‘Energia em Dia’ que oferecerá prêmios mensais para os clientes que estiverem com as contas em dia. O consumidor adimplente terá a chance de ganhar até R$ 25 mil reais.

De acordo com a operadora, a iniciativa é válida para todos os municípios de Goiás e contará com 15 sorteios durante a campanha, totalizando R$ 476 mil em prêmios. O projeto vai até o dia 31 de maio de 2025.

As inscrições podem ser feitas, de forma online, por meio do site do programa, bastando colocar apenas o CPF e a data de nascimento.

Podem participar da iniciativa, todos os clientes pessoa física, cadastrados como residencial, que sejam titulares da conta e estejam com as faturas em dia.

Do total dos sorteios, 12 serão para todos os participantes. Outros três extras vão premiar um número da sorte gerado para pagamentos via Pix. Os valores variam entre R$ 150 e R$ 2 mil.

Também haverá um sorteio final de R$ 25 mil para todos os clientes cadastrados, além de prêmios instantâneos de R$ 25 em Voucher Vale Compras.

Tanto os nomes quantos os números contemplados serão divulgados em até 10 dias após a data do sorteio. É válido destacar que o consumidor não deve ter nenhuma conta aberta ou vencida antes do dia do concurso.