Filha de Virginia e Zé Felipe revela as primeiras coisas que quer fazer quando crescer e resposta surpreende

Declaração espantou até mesmo mãe da pequena e foi publicada na página da dona da We Pink no Instagram

Gabriella Pinheiro - 24 de junho de 2024

Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe.(Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

A filha mais velha da influenciadora Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, Maria Alice, 03 anos, surpreendeu internautas e até a própria mãe ao revelar quais são as primeiras coisas que deseja fazer quando se tornar adulta.

As declarações da pequena foram publicadas no domingo (23) na página oficial do Instagram da proprietária da linha de maquiagens We Pink.

Na postagem, Virginia aparece filmando a filha e incentiva Maria a revelar o que fará quando crescer. É nesse momento que a pequena dá um ‘leve susto’.

“Tomar cerveja”, diz.

Espantada com a resposta, a influenciadora volta a questionar a menor sobre o que ela faria, mas, novamente, a criança não desiste e repete que irá consumir a bebida, arrancando risadas da mãe.

Não o bastante, a filha mais velha do casal ainda complementa dizendo que, além de beber cerveja, também fará uma tatuagem – surpreendendo ainda mais Virginia.

“Será que é neta do Leonardo e da Margara? E filha do Zé Felipe kkk”, escreveu a influenciadora na legenda.

Veja o vídeo: