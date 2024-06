Na Índia, elefante pisoteia até a morte treinador que bateu nele com vara

THIAGO BOMFIM

Um treinador de 62 anos foi pisoteado até a morte por um elefante em um safári ilegal na Índia na última quinta-feira (20).

Treinador foi pisoteado após bater em elefante com vara. Um vídeo de uma câmera de segurança mostra o homem usando uma vara para bater no elefante Lakshmi, de 53 anos, e posicioná-lo para que turistas pudessem subir nele. Entretanto, o animal avançou contra o treinador, pisoteando-o várias vezes e então o levantando com a boca.

Safári era ilegal e foi fechado. Segundo o jornal The Hindu, a Fazenda Kerala, localizada na cidade de Idukki, foi autuada pelo Departamento de Florestas da Índia, que pediu o fechamento do estabelecimento.

Animal não estava registrado. Nenhum dos dois elefantes da fazenda era registrado no Conselho de Bem-Estar Animal da Índia, o que é obrigatório.