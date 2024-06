Pedreiro ensina passo a passo para tirar as manchas de ferrugem do piso em 3 minutos

Vídeo com a dica esperta foi divulgado no canal do YouTube do @jovemaprendizconstruçoes e bombou nas redes sociais

Magno Oliver - 24 de junho de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube/ Canal Jovem Aprendiz Construções)

Já aconteceu de você esquecer o rodo no banheiro numa mesma posição por muito tempo e, quando foi tirar do lugar, ele acabou manchando o piso com ferrugem?

Muita gente já passou por isso, não é mesmo? E não só o rodo, como também qualquer outro item de casa que seja de ferro.

Se só água e sabão não estavam adiantando, fique de boa, pois um pedreiro especialista no assunto trouxe uma dica que vai dar vida ao seu piso.

Pedreiro ensina passo a passo para tirar as manchas de ferrugem do piso em 3 minutos

O canal no YouTube do @jovemaprendizconstruçoes trouxe uma dica esperta que bombou nas redes sociais.

O pedreiro ensina no vídeo como tirar aquela feia e indesejada mancha de ferrugem que se aloja no piso quando deixamos algo de ferro por muito tempo parado.

No vídeo, ele ensina a usar argamassa C1 ou C2 pura e em pó. Essa argamassa é aquela que compramos quando o pedreiro vai assentar o piso da nossa casa.

“Você vai colocar um pouco de argamassa [em cima da mancha] e, com um pano seco, vai fazer um movimento circular”, explica o pedreiro.

No entanto, o profissional reforça que é preciso esfregar e ter um pouquinho de paciência que logo vem o resultado.

A ideia foi muito bem recebida pelos internautas. Uma seguidora trouxe uma dica extra para ajudar quem não tem um pouco de argamassa em casa.

“Já tirei também com limão e sal, é só deixar um pouco sobre a ferrugem que depois sai também”, disse ela nos comentários.

Confira o vídeo completo com a dica:

Gostou dessa dica? Confira outras matérias que você também pode gostar:

Deixe seus utensílios de inox como se fossem novos com essa dica

Passou, limpou e brilhou: a misturinha perfeita para lavar as panelas

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!