Anna Júlia Steckelberg - 29 de março de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram/@_minhacasinha)

Prepare-se! Hoje vamos te apresentar as melhores carnes do Brasil!

Com base no ranking do TasteAtlas, um renomado guia gastronômico que contempla a culinária tradicional ao redor do mundo, fomos atrás dos melhores cortes, classificados conforme a votação popular.​

O TasteAtlas é uma plataforma online dedicada a catalogar e promover pratos e ingredientes tradicionais de diversas culturas.

Com mais de 11.000 pratos e 23.000 restaurantes autênticos em seu banco de dados, o site oferece rankings baseados em avaliações de usuários e especialistas, destacando o melhor da gastronomia mundial. ​ Mas chega de rodeios e vamos ao o que nos interessa!

Suculentas e saborosas, essas são as 6 melhores carnes do Brasil:

6º lugar: Alcatra

Começando nossa lista, em 6º lugar temos a alcatra.

Ela é um corte traseiro do boi, conhecido por sua maciez e sabor suave. Extremamente versátil, é ideal para churrascos, assados e bifes de panela.

Sua textura permite absorver marinadas e temperos, resultando em pratos suculentos e aromáticos.​

5º lugar: Costela

Em seguida temos a costela, um dos cortes mais tradicionais e apreciados no Brasil.

Localizada na parte lateral do boi, possui uma combinação perfeita de carne e gordura, garantindo suculência e sabor marcante.

Preparada lentamente, seja assada ou cozida, a costela se desmancha na boca, sendo uma escolha clássica para churrascos e pratos típicos.​

4º lugar: Contrafilé

O contrafilé, também conhecido como filé de lombo, é um corte nobre situado na parte superior traseira do boi e ficou em 4º lugar.

Ele se destaca pela suculência e sabor acentuado, sendo uma escolha popular para grelhados e churrascos.

No ranking do TasteAtlas, o contrafilé conquistou 4,5 estrelas, evidenciando sua popularidade entre os apreciadores de carne. ​

3º lugar: Fraldinha

Entrando no pódio, a fraldinha é um corte longo e fino, proveniente da parte inferior do boi, que ficou em 3º lugar para os brasileiros.

Apesar de conter tecido conjuntivo, quando preparada no churrasco, desenvolve uma crosta dourada nas bordas e mantém o interior rosado e suculento. No ranking do TasteAtlas, a fraldinha recebeu 4,6 estrelas!

2º lugar: Maminha

A maminha é um corte macio e suculento, retirado da ponta da alcatra.

Ideal para assados e churrascos, destaca-se por sua textura delicada e sabor suave. Quando preparada corretamente, a maminha desmancha na boca, proporcionando uma experiência gastronômica inesquecível.​

1º lugar: Picanha

A campeã indiscutível!

A picanha é famosa por seu sabor intenso e suculência, graças à sua camada de gordura que realça o gosto durante o preparo.

Considerada a estrela dos churrascos brasileiros, a picanha oferece uma experiência única a cada mordida.

No ranking do TasteAtlas, a picanha alcançou o primeiro lugar entre os pratos de carne, consolidando sua posição como a favorita nacional. ​

