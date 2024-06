Rogério Cruz exonera servidora sem competência para cargo em Goiânia

Enfermeira foi denunciada ao TCMGO pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária

Pedro Hara - 24 de junho de 2024

Rogério Cruz durante entrevista coletiva onde anunciou medidas que serão tomadas após operação da PC. (Foto: Jackson Rodrigues/Prefeitura de Goiânia)

Após decisão do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCMGO), o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (SD) exonerou Daiane Vieira Lopes do cargo de Supervisão Geral do Parque Zoológico, na capital.

Daiane foi retirada da função depois de ser denunciada pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV), pois não teria competência para ocupar o posto, pois seria enfermeira de formação.

À época, o TCMGO determinou que a exoneração fosse feita em até 30 dias e multou o prefeito em R$ 1,2 mil.