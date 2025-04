PMB atrai parceiros com guinada, que terá direito até a troca do nome da sigla

Executivo defende que o texto não permite pagamento de despesas pessoais

Samuel Leão - 03 de abril de 2025

Fachada da Câmara Municipal de Anápolis. (Foto: Samuel Leão)

Apesar de ter perdido espaço em Goiás, no âmbito nacional o Partido da Mulher Brasileira (PMB) conseguiu aumentar suas cadeiras, saltando de 30 parlamentares para cerca de 160, e agora aposta em uma guinada para potencializar o crescimento e chegar forte em 2026.

Rápidas conversou com lideranças que apontaram não estar em perspectiva participar de federações e nem fusões, relatando o partido como o mais seguro do país.

Ocorre também que a liderança, antes feita por Wallace Braz, teria ido para as mãos de um recém-saído do Republicanos, que inclusive enfrentou recentemente investigações por desvios na saúde do tempo que foi Chefe do Executivo.

A coluna tentou confirmar a informação com o próprio apontado, mas não obteve respostas até o momento.

A cartada final, já praticamente consolidada, deve ser uma mudança no próprio nome, o que já teria atraído interesse de alguns senadores e deputados federais, em busca de um “novo ninho”.

Apesar de revelarem, orgulhosamente, as mudanças que o partido vem traçando, a nova nomenclatura segue sendo tratada como um segredo a ser guardado, ao menos até o momento oportuno para o lançamento oficial.

Oposição não consegue força para barrar projeto do Regime de Adiantamento

Vereadores de oposição não conseguiram barrar o projeto que regulamenta o Regime de Adiantamento no Executivo, permitindo o pagamento de pequenas despesas, de pronto pagamento, com limite de até R$ 25 mil por pasta.

Domingos Paula (PDT), Rimet Jules (PT) e Fred Caixeta (PRTB) usaram recursos regimentais, como emendas e pedidos de vista, para tentar travar a proposta. A estratégia era vender a ideia de que o Executivo estaria criando uma espécie de “cartão corporativo”.

O Executivo defende que o texto não permite pagamento de despesas pessoais, como estava aventado, e sim tem como objetivo desburocratizar a rotina administrativa das secretarias. Agora, será votado em segunda e última votação nesta quinta-feira (03).

Atualização do sistema da Araguarina começa nesta sexta-feira (04)

Já até foram afixados adesivos, onde constam QR Codes que direcionam o usuário do transporte intermunicipal oferecido pela Araguarina, para que os clientes baixem o novo aplicativo.

A novidade, que promete reduzir filas e dinamizar o pagamento, começa a valer já na sexta-feira (04). A mudança vem acompanhada de um incremento na frota, com três novos veículos.

Novos nomes surgem no horizonte do Republicanos

Em um vaivém nos últimos meses, o Republicanos segue em busca do nome que irá tomar o cajado e liderar o partido em Goiás. Com o ex-prefeito de Anápolis, Roberto Naves (Republicanos) de saída, o favoritismo, até então, caía nas mãos do deputado federal Jefferson Rodrigues (Republicanos).

Todavia, em reuniões recentes surgiram outros possíveis adeptos. Ainda em fase de negociação, chamaram atenção os nomes de Gustavo Mendanha (Patriota), Daniel Agrobom (PL) e até o cacique do PSDB, com menos probabilidade, Marconi Perillo (PSDB).

Temendo repercussão negativa, vereadores discursam contra a taxa do lixo

Aprovado em dezembro de 2024, a taxa do lixo surgiu como uma alternativa para a crise na Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) e, após muitas tratativas, ficou determinado que seria cobrada juntamente com a fatura da Saneago a partir do mês de junho.

Após serem divulgados os gastos dos parlamentares, expondo a destinação da verba de alguns predominantemente na autopromoção, essa nova medida impopular preocupou os pares. Apesar dos pedidos, a base do prefeito Sandro Mabel (UB) relatou não haver mudanças no horizonte, reforçando que o projeto já foi devidamente estudado e aprovado

Remoção e apreensão de veículos em Goiás passa a ficar mais complicada

Anteriormente, ao estacionar em local irregular, condutores de Goiás podiam ter seus carros guinchados mesmo estando presentes no local. Agora, no entanto, a situação muda de figura e as forças de fiscalização terão que observar uma nova norma.

Isso ocorre porque a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), apesar de ter publicado um título contrário ao definido em seu site oficial com “Aprovada remoção de veículos estacionados irregularmente se condutor estiver presente”, na realidade aprovou um projeto que aponta essa prática como abusiva. Ou seja, se o motorista está presente, o carro não pode ser levado.

Nota 10

Para o delegado Alexandre Bruno de Barros, da Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso (DEAI) de Goiânia, que resgatou uma senhora de 85 anos que sofria maus-tratos do filho e estava em “estado catatônico”.

Nota Zero

Para Câmara Municipal de Anápolis pela aprovação da “moção de solidariedade a Jair Bolsonaro”. Rápidas faria o mesmo se fosse por Lula, Dilma ou qualquer outro encrencado com a Justiça. O Poder Legislativo anapolino tem assuntos locais mais pertinentes para se preocupar.