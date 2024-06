6 carnes econômicas para comprar no açougue e manter o congelador cheio

Existem vários tipos de cortes e fomos atrás de especialistas para indicarem os melhores para você não errar na compra e nem gastar demais

Magno Oliver - 25 de junho de 2024

(Foto: Captura de tela/YouTube/Adilson Figueira)

As opções de carnes em cortes bovinos, suínos, peixes e aves são várias para você se alimentar e encher a geladeira no fim do mês.

Assim, em meio a tanta opção, fica difícil escolher as melhores carnes para fazer um almoço, um jantar ou mesmo conseguir manter o congelador cheio sem gastar muito.

Afinal, atire o primeiro garfo quem não gosta de uma carne macia, saborosa e sem gastar muito para apreciar, não é mesmo?

Para te ajudar a encher o congelador com boas opções de carnes, conversamos com açougueiros especialistas no assunto.

6 carnes econômicas para comprar no açougue e manter o congelador cheio

1. Frango – peito, sobrecoxa, coxa, meio da asa

O primeiro lugar da lista é uma opção muito versátil e com um preço bem acessível nos mercados e açougues. Além de ser um corte que rende muito para o almoço e jantar, o frango é uma carne magra, que é repleta de proteínas e nutrientes e ajuda muito a economizar de forma saudável.

2. Linguiça – frango – bovina – suína

A linguiça também entra na lista de carnes que mais valem a pena por ter um preço bem em conta. Dessa forma, essa carne pode ser utilizada de várias formas e ainda pode render muitas porções. Com molho, assada, frita, no arroz, na churrasqueira, ela se adapta a qualquer situação culinária de preparo que você imaginar.

3. Carne moída

Clássica e queridinha entre as pessoas que cuidam das tarefas domésticas, ela não pode faltar de jeito nenhum nas refeições.

Assim, a carne moída é uma carne mais magra, que fica perfeita quando cozida e o quilo é bem baratinho. Uma dica boa é pedir para moer ela com um bacon e/ou uma calabresinha para dar um toque especial ao seu preparo.

4. Acém

Essa é uma das queridinhas por conta das promoções que sempre estão presentes nos mercados e açougues. Além de macia, com bom equilíbrio de gordura, a carne é indicada para bifes, assados, carne moída e até ensopados.

Para aqueles que não sabem, o acém fica ali na parte dianteira do pescoço do boi.

5. Patinho

Pede para cortar a peça em bifes e dá-lhe congelador no querido. O patinho é um corte magro e rende muito bem como bife na hora do almoço ou jantar.

Esse corte não costuma ser muito caro e pode ser uma alternativa perfeita para quem quer bifes macios e saborosos.

6. Peixes – atum – filé de tilápia

Por fim, os peixes são ótimas indicações para quem quer encher o congelador e ter carne para se alimentar bem e saudável a semana inteira.

O atum em peça é uma boa opção, temos também os filés de peixes, em especial, o de tilápia, que está com preço bem baixo nos mercados e açougues. Na Air Fryer, no molho ou ensopado, são uma ótima opção para quem quer economizar.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!