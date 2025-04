Dicas para pedir as melhores carnes no açougue e garantir um bom churrasco

Reunimos as dicas de quem entende do assunto para você não errar mais na hora do seu momento gastronômico

Magno Oliver - 13 de abril de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube/açougue nota 10)

Comprar as melhores carnes no açougue para garantir um bom churrasco pode parecer tarefa fácil, mas muita gente se perde e erra muito com isso.

A pergunta a se fazer é: você realmente tem noção de como comprar carne para um bom churrasco no açougue? Muita gente tem dificuldade com esta tarefa.

Assim, para te ajudar nesse processo, conversamos com quem “manja dos paranauê” e reunimos algumas dicas para te ajudar. Confira o tutorial dos açougueiros:

Dicas para pedir as melhores carnes no açougue e garantir um bom churrasco

1. Olho atento na coloração da carne

Carne não é só sabor e textura, é preciso ter uma atenção maior com a coloração que ela apresenta.

Um bom corte para churrasco apresenta coloração avermelhada bem intensa, uniforme, quase viva.

Assim, você vai perceber que o corte não está bom quando ele apresenta uma coloração mais “pálida”, um pouco amarelada, bem diferente do tradicional.

Lembrando que carne esverdeada está podre, então já saiba por onde começar sua jornada.

2. O cheiro também diz muito

Sim, o visual e o olfativo ajudam nesse processo de escolha de um bom corte para o churrasco. Assim, é bom ter atenção com o cheiro da carne antes de levá-la para casa.

Um odor muito forte pode indicar que ela está estragada.

3. Olho na textura

Os açougueiros chamam atenção para um detalhe que muita gente não repara: a textura.

A carne boa para churrasco apresenta textura macia, mais fibrosa, viva, com vermelho bem intenso. Enquanto a carne podre já demonstra sinais de fibras quebradiças, bem amolecidas, bastante degradadas.

4. Conferir o sangue presente na embalagem

Gostou de um corte de carne embalada a vácuo para o seu churrasco? Os açougueiros indicam prestar atenção se tem muito sangue na embalagem.

Isso porque quando apresenta excesso de sangue, é porque ela pode estar com a qualidade comprometida.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!