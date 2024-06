Enfermeiros do Alfredo Abrahão podem entrar de greve na próxima terça-feira (02)

Prefeitura e OS já foram avisadas. Assembleia está marcada para sexta-feira (28)

Pedro Hara - 25 de junho de 2024

Fachada do Hospital Alfredo Abrahão, em Anápolis (Foto: Reprodução/Prefeitura de Anápolis)

Enfermeiros do Hospital Alfredo Abrahão devem entrar de greve na próxima terça-feira (02). A informação foi confirmada à Rápidas por profissionais da categoria que atuam na unidade.

O aviso foi dado à Prefeitura de Anápolis e à Organização Social (OS) João Paulo II, que administra o Alfredo Abrahão, na manhã desta terça-feira (25).

Entre as pendências da OS com os profissionais da enfermagem estão o não pagamento do retroativo dos meses de fevereiro, março, abril e maio, além de débitos relativos a férias, ao 13º salário de 2023, acertos e recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Questionada, a João Paulo II afirmou que não está recebendo repasses da Prefeitura e que não possui recursos em caixa para quitar as dívidas.

Na sexta-feira (28), os profissionais de enfermagem estarão no Alfredo Abrahão para realizar uma assembleia e podem assinar a ata que dará início à greve, conforme prevê a lei, respeitando o prazo de 72 horas.