Michael Jackson está vivo e foi preso em Anápolis após surto no Maracanã

Transtorno teria se iniciado após discussão com locatário de kitnet onde ele estava morando e devendo o aluguel

Thiago Alonso - 25 de junho de 2024

Kitnet teve porta e janela quebradas. (Foto: Reprodução)

No dia em que se completam 15 anos desde o falecimento do “Rei do Pop”, uma situação inusitada ocorreu no bairro Maracanã. Isso porque, nesta terça-feira (25), um homem, conhecido pela Polícia Militar (PM) como o “Michel Jackson de Anápolis” foi levado para a delegacia após uma confusão na kitnet onde mora.

Segundo a Rádio São Francisco FM, os militares teriam sido acionados para conter o suspeito, que estaria bastante alterado e batendo a porta da residência contra a parede, além de estar proferindo diversos xingamentos ao dono do imóvel e à esposa dele.

Aos policiais, o locatário teria dito que o suspeito estaria devendo o aluguel e teria tentado mudar do local sem o consentimento do empresário.

Assim, foi feita uma tentativa de acordo, onde Michael Jackson deixaria uma geladeira, um fogão e um botijão como pagamento.

No então, o homem não teria ficado satisfeito com a situação, iniciando o alarde, que resultou na porta da residência quebrada, vidraças quebradas, além de ameaças aos proprietários. Em uma delas, o suposto autor teria dito que “em sete dias eles iriam ver Deus”.

Dessa forma, o suspeito foi encaminhado para uma delegacia da Polícia Civil (PC), onde assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por injúria, dano e ameaça, e foi liberado logo em seguida.