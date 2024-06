Dica certeira para aliviar a tosse na hora de dormir

Com apenas dois itens você pode resolver esse problema que tanto incomoda

Pedro Ribeiro - 26 de junho de 2024

(Foto: Captura de tela/Instagram/carolinapvaccari)

Em algumas regiões do Brasil, o inverno chegou mais forte do que nunca. Com os ventos frios, os sintomas de gripe ficam ainda mais evidentes, entre eles, aquela tosse seca que parece não parar nem com reza braba.

Além disso, esse sintoma costuma aparecer muito durante a noite, dificultando o sono.

Mas então, o que fazer para solucionar esse problema tão chato?

Pois bem, existe uma receita caseira muito fácil que promete aliviar os sintomas da tosse seca.

Dica certeira para aliviar a tosse na hora de dormir

Você vai precisar de:

Um pano limpo;

Álcool (no vídeo é utilizado álcool em gel).

Modo de preparo

Essa receita para a tosse é muito fácil! Primeiro, separe o pano e o coloque em uma superfície limpa.

Feito isso, espalhe o álcool em cima do pano para deixá-lo úmido.

Depois, é só enrolar no pescoço e deitar.

E pronto! Daí é só deixar fazer efeito e resolverá o seu problema de tosse.

Confira o vídeo na íntegra:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carolina Vaccari (@carolinapvaccari)

Essa dica foi retirada do perfil no Instagram da influencer Carolina Vaccari (@carolinapvaccari).

Em seu perfil, a blogueira compartilha sua rotina e várias dicas para os quase 200 mil de seguidores que possui.

No comentário do vídeo, vários internautas opinaram sobre a publicação que viralizou e conta com quase 3 milhões de visualizações.

“Minha mãe sempre fazia isso quando eu era criança”, comentou uma seguidora.

“Também funciona para garganta inflamada, dessa forma aquece bem e como pôr milagre a garganta melhora”, afirmou outro internauta.

“Quando estou com muita tosse eu faço isso” completou outra.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

Gostou da dica? Confira outras abaixo:

6 benefícios que você tem ao beber água com gengibre pelas manhãs

Entenda por que é melhor guardar o pacote fechado de feijão na geladeira do que na dispensa

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades!