Goiás possui 3 municípios em ranking das 100 melhores cidades para se morar no Brasil

Levantamento leva em consideração dados oficias sobre infraestrutura, hospitais, escolas, prosperidade econômica e emprego

Thiago Alonso - 26 de junho de 2024

Porteirão, município no Sudoeste Goiano. (Foto: Divulgação / Governo Federal)

Já parou para pensar qual a melhor cidade para se viver no Brasil? E em Goiás? Pois saiba que um levantamento do jornal Gazeta do Povo ranqueou, entre os 5.570 municípios do país, as melhores cidades para se viver.

Para a surpresa da população da “Terra do Pequi”, três cidades goianas foram selecionadas entre as 100 melhores opções para se morar no estado.

Perolândia lidera a lista “do pé rachado” na 61ª posição, com uma avaliação de 7,19 pontos, seguida de Porteirão, na 63ª colocação, com 7,18, e Ceres, em 68º, pontuando 7,17.

Esses valores foram medidos por meio de uma base de dados, fundada em levantamentos oficiais, que forneceram números para realizar as análises.

No estudo, foram utilizados 21 fatores como fonte de avaliação para entender o quão bom um município é para se morar. Entre eles estão infraestrutura, hospitais, boas escolas, prosperidade econômica e emprego.

Goiânia também teve um lugar de destaque no ranking, visto que foi considerada a melhor capital para se viver em todo o Brasil. O município figurou na 377ª colocação geral, marcando 6,85 pontos.

Outros fatores essenciais para a boa avaliação foram a infraestrutura e a nota na categoria educacional, que foi a segunda maior, atrás apenas de Curitiba (PR).