Esses são os municípios goianos que têm muito mais homens que mulheres

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), identificou, por meio do Censo 2022, que as mulheres dominam Goiás. Isso porque, se contar cada pessoa que vivem no estado, a quantidade de mulheres será superior à de homens. Porém, algumas cidades invertem esta lógica.

Dos 246 municípios goianos, há alguns que fogem do normal. O destaque vai para Sítio d’Abadia, que possui 1.568 homens (53,57%) e 1.359 mulheres (46,43%).

Santa Cruz de Goiás segue, com 53,23% de homens contra 46,77% de mulheres. Perolândia também apresenta a característica peculiar, com 53,17% de homens contra 46,83% de mulheres, assim como São João d’Aliança, com 53,13% de homens contra 46,87% de mulheres.

O município de Baliza é outro destaque, com uma população residente de 53,12% de homens contra 46,88% de mulheres.

Mais mulheres

De acordo com o Censo 2022, Goiás possui uma população aproximada de 7.056.495 pessoas, sendo que 3.589.544 são mulheres e 3.466.941 são homens. Isso representa uma diferença de 50,9% contra 49,1%

Sendo assim, o cenário não se limita ao estado. O IBGE aponta que o Brasil todo possui mais mulheres que homens, totalizando em 51,48% e 48,52%, respectivamente.