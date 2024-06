Mãe e filhos são atropelados enquanto tentavam atravessar BR-414, em Anápolis

Crianças foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para UPA Pediátrica

Karina Ribeiro - 26 de junho de 2024

UPA Pediátrica de Anápolis. (Foto: Danilo Boaventura/Portal 6).

Uma mãe e duas crianças, de 11 anos e 07 anos, foram atropeladas, na manhã desta quarta-feira (26), enquanto tentavam atravessar a BR-414, na altura do Loteamento Residencial América, em Anápolis.

O Portal 6 apurou que a mãe foi jogada para cima do carro, mas sofreu apenas uma lesão no pé. Já as duas crianças, que também não tiveram as identidades reveladas, foram encaminhados pelo Corpo de Bombeiros para a UPA Pediátrica.

O menino mais novo teria quebrado os dentes frontais e teve ferimentos na região do rosto – já que teria batido a cabeça no chão.

O garoto de 11 anos sofreu um corte na cabeça e escoriações nas costas.

Mais informações a qualquer momento.

