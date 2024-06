Belo, Naiara Azevedo e Fred & Fabrício são os grandes destaques do final de semana em Goiás

Para quem já está de férias, a boa notícia é que programação boa para curtir é o que não falta

Isabella Valverde - 27 de junho de 2024

Belo, Fred & Fabrício e Naiara Azevedo se apresentam em Goiás neste final de semana. (Foto: Reprodução/Instagram)

Final de semana está se aproximando e nada melhor do que aproveitar uma boa programação para aliviar a cabeça e descansar.

Em Goiás, o final de semana promete ser agitado, reunindo as mais diversas opções para aqueles que buscam por diversão. Por isso, o Agenda Portal 6 está chegando com as melhores atrações para quem deseja relaxar e curtir.

Para quem já está de férias, a boa notícia é que a Temporada do Araguaia já se iniciou, trazendo o clima de festa que os goianos tanto amam.

Em Aragarças, o festejo será animado nesta sexta-feira (28) por Kléo Dibah e Bento, sábado (29) por Fred & Fabrício e Ruan & Leandro, enquanto o domingo será agitado por Naiara Azevedo e Mauro & Gabriel.

Já em Anápolis, os goianos poderão curtir o Circo do Bananinha durante todo o final de semana, sendo uma atração especial principalmente para a criançada. Para aqueles que desejam garantir as entradas com antecedência, é possível comprar através da plataforma digital BaladApp.

Por fim, encerrando o domingo (30) com chave de ouro, Goiânia será tomada pelo clima de romance com um super show de Belo, na Arena Multiplace. Os ingressos podem ser garantidos por meio do site Bilheteria Digital.