Especialista em segurança explica porque devemos remover nossos dados nas etiquetas de embalagens de compras online

Sempre que fizer uma comprinha pela internet, para o seu próprio bem, evite deixar seus dados fixados nela

Magno Oliver - 27 de junho de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Crochêpuroluxo)

O Brasil é um dos países que tem passado por uma nova onda no mercado que virou febre de consumo entre as pessoas: as compras online.

Assim, as embalagens enviadas pelos Correios ou demais transportadoras trazem nelas informações pessoais que podem comprometer os dados pessoais dos compradores diante de hackers com intenções ruins.

Além do endereço, nome e número de CPF, por exemplo, hackers e bandidos estão usando outros dados como códigos de barras e QR Code que são colados nas embalagens.

Em muitas compras online que fazemos, é comum vir dados pessoais nas etiquetas. Por isso, retirar essas informações após abrir a encomenda é uma medida importante para proteger sua privacidade e segurança.

Danilo Barsotti, diretor de tecnologia da idwall, empresa especializada em gestão de identidade digital, explicou, em entrevista ao G1, que é preciso ter a atenção redobrada ao fazer compras online.

“Um exemplo de cuidado importante é rasgar ou carimbar dados pessoais impressos em encomendas, principalmente os QR Code que vêm em muitas etiquetas de entregas de comércios eletrônicos”, explica o diretor.

O especialista conta que fraudadores podem ler os dados presentes no QR Code e extrair informações sobre a pessoa para usá-las para fins ruins como tentar empréstimo, fazer dívidas e hackear dados bancários.

Como retirar os dados nas embalagens?

Um item caseiro e presente nos lares de toda população brasileira que pode te ajudar é a tradicional esponja grossa. Seja ela seca ou úmida, passe o item sob a área com suas informações e retire tudo.

Se preferir, ele indica passar canetão e borrar tudo ou, caso a embalagem contenha uma etiqueta diferente do papel brilhoso, tome outra medida.

Assim, a recomendação é pegar uma tesoura sem ponta e picotar toda a área contendo suas informações pessoais e QR Codes da compra adquirida online.

O mais importante de tudo, reforça o especialista, é não jogar a embalagem no lixo com suas informações contidas nela.

