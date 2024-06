Esses são alguns restaurantes e hamburguerias que aceitam VR em Goiânia; saiba quais

Benefício é acatado como pagamento em diferentes bandeiras de comércios variados

Gabriella Pinheiro - 27 de junho de 2024

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo)

Com o fim do mês ‘batendo na porta’, o ‘aperto no bolso’ se torna uma realidade para muitos trabalhadores que acabam recorrendo ao que sobrou do Vale-Refeição para comer em um lugar diferente. Por sorte, em Goiânia, uma série de estabelecimentos aceitam o benefício.

Um deles, por exemplo, é o Sam’s Burger. Localizado na Avenida Germino Alves, no Setor Leste Vila Nova, o local funciona todos os dias, das 18h30 até 23h.

Por lá, é possível saborear diferentes tipos de hambúrguer, como o de pão de croissant. As bandeiras do VR aceitas por lá são: VR, Sodexo, Alelo e Ticket Restaurante.

Oferecendo o mesmo tipo de produto, o Família In Box é mais um dos comércios da capital em que as refeições podem ser pagas com o benefício, sendo eles: VR, Alelo, Ben, Ticket e Sodexo.

Funcionando como hamburgueria e restaurante, o ambiente oferece almoços todos os dias, das 11h às 14h30, mas, de terça a domingo, é aberto das 18h às 23h30, com feijoada aos sábados.

O espaço ainda carrega uma brinquedoteca e aceita animais, sendo considerado pet friendly, e fica localizado na Avenida T-5, no Setor Bueno.

Com foco na culinária japonesa, desponta o Hattori, que fica na Rua 12, no Jardim Goiás. Por lá, é possível comer utilizando o VR das bandeiras Sodexo e Alelo.

Aberto de segunda a sexta, das 12h às 14h30, e de segunda a sábado, das 18h às 23h, o local oferece almoço executivo, com entrada, prato principal, sobremesa e uma bebida, além de uma série de pratos típicos da cultura oriental.