Luziânia recebe Circuito Arraia do Cerrado neste final de semana

Com apresentações de quadrilhas tradicionais e shows, Circuito Arraia do Cerrado esquenta a noite do Jardim Ingá

Gabriella Licia - 27 de junho de 2024

Casal dançando em quadrilha de São João. (Foto: Samuel Calado)

Depois de seis anos, o Circuito Arraia do Cerrado volta a esquentar as noites goianas. Em Luziânia, o distrito do Jardim Ingá receberá nos dias 28, 29 e 30 de junho, além das apresentações das tradicionais quadrilhas Vira e Mexe, Família Buscapé e Vais Mas Não Vai, shows musicais com Marcos Jardim, Vibetop e Trio Sanfona Nova. O evento é uma realização do Instituto Idheias Brasil, Meta e Verso e Idesc, tendo como apoio para sua realização, a Prefeitura Municipal de Luziânia.

Durante os três dias de festa, o público poderá participar de um dos maiores eventos populares de Goiás na valorização da cultura regional e quadrilhista. Para Marcelo Soares, presidente do Instituto Idheias, entidade que realiza o evento, o “Circuito Arraia do Cerrado, retorna ao seu lugar de salvaguarda dessa manifestação cultural singular que são as quadrilhas. Isso tudo na semana e no ano em que o Governo Federal reconheceu as quadrilhas juninas como manifestações culturais nacionais. O Circuito ficou parado desde a pandemia e agora retorna ao seu ciclo de sucesso e valorização das quadrilhas e organizações sociais que fortalecem a identidade brasileira embelezando os arraias no cerrado brasileiro”.

Para o prefeito de Luziânia Diego Sorgatto, “receber o Circuito em Luziânia é uma prova da força das quadrilhas da cidade e do comprometimento da administração pública com a cultura e o desenvolvimento econômico e social destes grupos”.

O ato assinado pelo presidente da república e publicado no Diário Oficial da União na segunda-feira (24/06), coloca agora as quadrilhas em foco. Conheça a história das quadrilhas que abrilhantam o evento e que elevam o nome de Luziânia:

Quadrilha Família Busca Pé

A Quadrilha Junina Família Busca Pé, foi fundada em janeiro de 2014 e tem como principal objetivo, expressar a cultura popular brasileira, através do teatro e da dança popular, acolhendo a sociedade indiferentemente de sua classe social, fazendo com que todos se sintam participantes do crescimento cultural humano.

Em 2014, o grupo conquistou o 1º lugar no concurso de quadrilhas realizado pela paróquia Nossa Senhora da Medalha Milagros. Em 2015, o grupo foi Bi- Campeão mo mesmo concurso, levando o título de Melhor Quadrilha, Melhor Puxador e melhor Casal de Noivos em Luziânia-GO. Durante a pandemia, o grupo continuou suas atividades apenas por lives e materiais nas redes sociais e plataformas online, retornando ao franco desenvolvimento das atividades em 2022.

Quadrilha Vai Mas Não Vai

A Quadrilha Vai Mas Não Vai foi fundada em 2003 no bairro do Parque Industrial Mingone II, na cidade de Luziânia. O Grupo de Expressão Folclórica Vai Mas Não Vai nasceu de uma simples brincadeira de rua, organizada por Antônia de Souza Brandão, carinhosamente chamada pelos jovens de “Dona Toinha”.

No total, foram mais de 800 jovens que passaram pelo grupo durante todos esses anos de existência, sempre atrelados a ações de solidariedade às pessoas em situação de vulnerabilidade. Em 2009, a quadrilha realizou sua filiação junto a LINQ-DFE – Liga de Quadrilhas Junina do Distrito Federal e Entorno, que passou a se organizar ainda mais fortemente através da realização de bingos, almoços e festas para arrecadação e posterior fabricação dos figurinos.

Quadrilha Vira e Mexe

A Quadrilha Junina Vira e Mexe foi fundada em 2007 por Dalilian Motta Meireles e é uma organização dedicada à promoção da cultura junina na periferia do Jardim Ingá, localizado em Luziânia. Sua fundação teve como objetivo principal o apoio à formação cultural na região, com foco na participação ativa da comunidade nas tradições juninas e na qualificação de Crianças, Adolescentes, Adultos.

Desde sua criação, a associação tem desempenhado um papel significativo na difusão da cultura junina por meio de participações em competições, concursos e festivais. A instituição também se destaca por suas oficinas, que abrangem áreas como dança, figurino, maquiagem, cabelo, teatro e produção cultural, proporcionando um espaço para o crescimento cultural e formativo dos participantes com ofertas de qualificação, cultura e lazer à comunidade. Além das atividades culturais e das oficinas oferecidas, a Vira e Mexe também se empenha em qualificar e capacitar os adolescentes, adultos, promovendo oportunidades de aprendizado sobre a produção cultural relacionada às festividades juninas.

Data: 28, 29 e 30 de junho

Horário: a partir das 19 horas

Local: Avenida Lucena Roriz, Qd. 90, Lt31 – distrito Jardim Ingá – Luziânia – GO

Programação de shows

28 de junho

A partir das 20h

Apresentação da Quadrilha Junina Família Busca Pé

Show do Trio Sanfona Nova

29 de junho

A partir das 20h

Apresentação da Quadrilha Junina Vira e Mexe

Show de Marcos Jardim

30 de junho

A partir das 19h

Apresentação da Quadrilha Junina Vai Mas Não Vai

Show do conjunto Vibetop