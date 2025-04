Governo de Goiás amplia estrutura de vacinação com nova frota de veículos

Investimento de mais de R$ 6 milhões reforça a logística de distribuição de vacinas e o controle de doenças nos 246 municípios goianos

Publieditorial - 25 de abril de 2025

Estado reafirma seu compromisso com a saúde preventiva, levando proteção, conscientização e acesso às vacinas a todos os goianos. (Foto: Romullo Carvalho)

A estrutura de saúde pública de Goiás acaba de ser ampliada com a entrega de 38 novos veículos destinados a fortalecer a estratégia estadual de vacinação e intensificar o trabalho das equipes de vigilância em saúde nos 246 municípios. A frota, composta por vans refrigeradas, caminhonetes 4×4 e unidades móveis adaptadas para imunização, foi repassada às 18 regionais de saúde, garantindo mais eficiência no transporte e na aplicação de vacinas em todas as regiões do estado.

Com investimento superior a R$ 6 milhões, o Governo de Goiás assegura mais agilidade na logística de distribuição de imunizantes, levando as vacinas até locais de difícil acesso e atendendo diretamente a população, mesmo nas áreas mais remotas. A iniciativa fortalece o compromisso do Estado com a promoção da saúde e o cuidado com a vida, ampliando a capacidade de resposta das equipes de vigilância epidemiológica.

A nova frota inclui 18 furgões leves equipados com sistema de refrigeração para garantir a conservação adequada das vacinas durante o transporte. Também fazem parte da estrutura duas vans transformadas em salas de vacinação móveis, que atuarão diretamente em comunidades, escolas e eventos. Além disso, 18 caminhonetes com tração 4×4 completam o reforço, com capacidade para chegar a regiões com acesso dificultado por estradas não pavimentadas.

O investimento total em infraestrutura para vacinação e vigilância em saúde ultrapassará R$ 10 milhões ainda este mês. Além dos veículos, o governo estadual também está entregando 26 novas câmaras científicas às regionais, como parte da modernização da rede de frio. A medida assegura o armazenamento adequado das doses e eleva a qualidade do serviço prestado à população.

Essas ações integram uma ampla política pública voltada à prevenção e ao controle de doenças em Goiás. Em 2024, o estado já registra aumento nos índices de cobertura vacinal em comparação ao ano anterior, resultado de campanhas educativas, busca ativa e da implantação de legislações como a Lei nº 22.243/2023, que exige a apresentação do Certificado de Vacinação no ato da matrícula escolar.

Com o programa Imuniza Goiás e os novos investimentos, o Estado reafirma seu compromisso com a saúde preventiva, levando proteção, conscientização e acesso às vacinas a todos os goianos. A iniciativa reforça a importância da imunização como a forma mais eficaz, segura e econômica de cuidar da população e evitar doenças.