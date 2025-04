Na cidade de Goiás, Cine Teatro São Joaquim abre programação de cinema com filmes premiados

Sessões começam a ser exibidas a partir do dia 4 de abril, com ingressos a preços populares

Publieditorial - 18 de abril de 2025

Cine Teatro São Joaquim, na cidade de Goiás. (Foto: Divulgação)

O Cine Teatro São Joaquim, unidade da Secretaria de Estado da Cultura na cidade de Goiás, inicia a programação de cinema com a exibição de quatro filmes de renome no cenário cinematográfico. Serão exibidos os longas-metragens: Flow, do diretor Gints Zilbalodis; Conclave, de Edward Berger; o documentário Bituca, de Flávia Moraes; e Oeste Outra Vez, do diretor Érico Rassi. Os ingressos para as sessões custam R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia), com pagamento em dinheiro e Pix.

O filme Oeste Outra Vez é uma produção goiana que foi a grande vencedora do 52º Festival de Gramado, recebendo três prêmios: Melhor Filme, Melhor Ator Coadjuvante (Rodger Rogério) e Melhor Fotografia (André Carvalheira). Também entram em cartaz na sala: Conclave e Flow, este último vencedor do Oscar

2025 de Melhor Animação. Já Bituca é um documentário que estreia a programação contando sobre a turnê de despedida do artista Milton Nascimento, um dos maiores cantores e compositores de todos os tempos, para entender a complexidade simples de sua obra e da alma brasileira.

Para conciliar as atividades do cinema com as do teatro, as exibições ocorrerão a cada 15 dias, em finais de semana alternados. A curadoria da sala será de Fabrício Cordeiro, com um roteiro de filmes voltado para um circuito alternativo e uma agenda que incluirá estreias nacionais, lançamentos, exposições de filmes goianos, produções populares e atrações de grandes filmes.

Modernização

Após 167 anos, o Cine Teatro São Joaquim reacendeu a magia do cinema no município com uma modernização completa da unidade. O projeto de revitalização incluiu a instalação de sistemas de projeção e sonorização de última geração, além de uma nova infraestrutura para garantir conforto e acessibilidade ao público.

Entre os equipamentos instalados estão: um projetor com qualidade de 4K – Certificação DCI; uma lente de alto brilho; um novo servidor; um processador de áudio, seis caixas acústicas frontais; uma caixa acústica subwoofer, oito amplificadores de som; 34 caixas acústicas surround; um nobreak 6kva; um pedestal para projetor digital; um rack para som; dois microfones sem fio; um computador Desktop, e uma tela motorizada de 9,25 metros de largura por cinco de comprimento.

Confira a programação de abril:

De 4 a 6/4 – sexta-feira a domingo

15h30 – Flow (Livre)

17h30 – Conclave (12 anos) – Dublado

20h – Oeste Outra Vez (14 anos)

Dia 15/4 – terça-feira

14h – Oeste Outra Vez (14 anos)

16h30 – Flow (Livre)

18h45 – Bituca (10 anos)

Dia 17/4 – quinta-feira

14h – Oeste Outra Vez (14 anos)

16h30 – Flow (Livre)

18h45 – Bituca (10 anos)

De 18 a 20/4 – sexta a domingo

15h30 – Oeste Outra Vez (14 anos)

18h – Flow (Livre)

20h – Conclave (12 anos) – Legendado

Local: Cine Teatro São Joaquim – cidade de Goiás

Ingressos: R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia), com pagamento em dinheiro e Pix