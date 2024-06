Motorista de aplicativo tem grata surpresa ao ver quem era o passageiro

"Agradecemos o amor e os seguidores, e ficamos felizes por termos tocado pessoas no mundo inteiro. Foi comovente para nós", disse.

Magno Oliver - 27 de junho de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal G1)

O que era para ser uma simples viagem de trabalho e rotina na vida de um motorista de transporte de passageiros por aplicativo acabou se tornando um reencontro nostálgico.

Isso porque não demorou nem dois minutos direito de embarque de um estimado passageiro para que mudasse completamente o humor e saudosismo de um motorista de aplicativo.

O circuito interno do carro do condutor registrou que o homem que havia sentado no banco do passageiro era ninguém menos que um amigo de longa data que ele não via há décadas.

Motorista de aplicativo tem grata surpresa ao ver quem era o passageiro

O momento de emoção aconteceu na cidade de Dallas, no Texas. Os amigos se conheciam há 25 anos, no entanto haviam perdido o contato e não se encontraram mais.

“Quando você está dirigindo no Uber, pega um passageiro e percebe que é um amigo antigo que você não via em mais de 20 anos”, disse o motorista, identificado como Danny, em suas redes sociais.

Danny publicou o vídeo de reencontro com o seu “casca de bala” em suas redes sociais e a postagem viralizou caindo no gosto da internet de tanta emoção.

O amigo dele era o aposentado John Johnson e eles não se viam a mais de 25 anos. Aproveitando o hype da postagem, John comentou o reencontro em suas redes sociais.

“O motorista de Uber era na verdade um grande amigo meu que eu conheço há 25 anos. Que reencontro”, disse John.

Como a viagem teve um tempo bem curto, por conta do destino final de John, o motorista contou, nos comentários da postagem, que eles conversaram rápido e trocaram números de WhatsApp para se falarem depois.

Confira o vídeo completo do reencontro de velhos amigos:

