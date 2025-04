Conheça carne de segunda que é tão macia e saborosa quanto as de primeira

Restaurantes e açougues só querem saber desse novo queridinho do mundo de segunda que tem qualidade e atributos das companheiras de primeira

Magno Oliver - 19 de abril de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Juliano Kawata)

Com o aumento no preço dos alimentos e das carnes, muitos brasileiros se viraram nos 30 e buscaram cortes mais acessíveis, porém sem perder a qualidade.

Assim, no universo das carnes de segunda, a internet descobriu um corte que surpreende pelo sabor, maciez, versatilidade e qualidade semelhante às carnes de primeira.

Dessa forma, entre essas opções mais apreciadas nos cortes de segunda, a queridinha da vez é a carne conhecida como Sete de Paleta. O nome é diferente, mas vem ganhando destaque em açougues e restaurantes mais experientes.

Conheça carne de segunda que é tão macia e saborosa quanto as de primeira

A pergunta é: onde fica esse corte de carne? Pois o Sete da Paleta fica localizado na parte dianteira do boi, mais especificamente entre o músculo da paleta e o osso da escápula.

Segundo os açougueiros, a explicação é que essa carne de segunda recebe esse nome por conta do formato do osso da paleta, que lembra bastante o número sete.

O sete da paleta tem um sabor intenso, suculento, com fibras mais curtas, textura macia, é versátil no preparo e traz um excelente resultado, principalmente se você temperar bem e servir cozido.

Por vir de uma parte do boi tradicionalmente famosa por oferecer cortes mais duros, o sete da paleta é o destaque, pois vai em contramão a isso. A carne é ideal para preparos rápidos como bifes grelhados ou na chapa.

Os chefs de restaurantes explicam que a carne é 40% mais barata que os cortes de primeira, como contrafilé, alcatra ou filé mignon.

Assim, você pode servir ele assado, cozido ou até mesmo grelhado, no forno ou na panela de pressão. As texturas das fibras se soltam com facilidade e ganham um sabor bem semelhante ao contrafilé.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!